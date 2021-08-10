Haber hattı

Türkiye okçulukta5'te 5 yapacak Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin okçuluktaki başarısını değerlendirdi. Vav Tv'de yayınlanan programa katılan Erdoğan, okçuluk branşında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'un başarısıyla gurur duyduklarını belirtti. Erdoğan, "Mete'nin aldığı madalya,ata sporumuz olanyeni bir dalda, ülkemizinmadalya kapısını aralamasınınhabercisidir.İnşallah tüm branşlardaçok daha fazla madalyaalmayı ümit ediyoruz" dedi. Güney Kore'nin daha önceki olimpiyatlarda olan 4 altının hepsini aldığını sözlerine ekleyen Erdoğan, "Bu olimpiyatlarda 5 altın vardı, 4'ünü aldı. Biz potaya girdik ve altını almış olduk. Bundan sonraTürkiye, olimpiyatlardaokçuluktan bir değil,birkaç madalya alan, birsüre sonra Güney Kore'yitahtından edip beşte beşyapan ülke olacak inşallah" ifadelerini kullandı.
Messi'nin transferiPSG'yi fena karıştırdı LA Liga'nın finansal düzenlemeleri sebebiyle Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e trans fer olması beklenirken krizler de yaşanıyor. Arjantinli'nin PSG'ye transferi halinde mali disipline takılmamak adına Fransız kulübü, 10 futbolcuyla yollarını ayıracak. Öte yandan PSG'nin finansal durumunun kendilerinden daha kötü olduğunu savunan Barcelonaavukatları, transferiengellemek için AvrupaAdalet Divanı'na başvurmayıplanlıyor.
Altay'da Denizli 4bilet daha kesti! SÜPER Lig ekibi Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, Erzurum kampı sonrası 4 oyuncuyu daha takımdan gönderdi. Ziya Alkurt, Mehmet Erdem,Jasmin Scuk ve BerkaySülüngöz'den kulüp bulmalarıistendi. Sözleşmeleri devam eden bu isimler dün idmanda yer almadı. Geçen sezon göreve gelir gelmez Yekta, İlhan, Gencer, Lokman, Abdullah ve Harun'u kadro dışı bırakan Denizli, yeni sezon çalışmalarına Stackhowiak, Regattin, Çağlar, Mossoro ve Rıdvan'ı da çağırmamıştı. Dış transferde 7'si resmi 10 isimle anlaşan Altay'da takviyeler sürdükçe ayrılıkların da devam edeceği öğrenildi.
Driftçiler Bursa'datozu dumana katacak
DÜNYANIN en iyi drift pilotlarını bir araya getiren Red Bull Car Park Drift'te 2021 sezonunun 7'nci yarışı Bursa'da yapılacak. 20 yarışçı, Bursa'da güçlü otomobilleri ile drift atarak tozu dumana katarak izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak. TOSFED veDrift Otomobl SporlarıKulübü ortaklığı ile gerçekleşecekorganizasyonun Türkiye finali, 29 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Biletler 6 Ağustos'ta biletix.com üzerinden satışa çıktı.
Caner Erkin yine GökhanGönül ile aynı takımda
FENERBAHÇE ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. 32 yaşındaki sol bek, yıllardır beraber oynadığı sağ bek Gökhan Gönül'le yine bir araya geldi. Tecrübeli futbolcunun Çaykur Rizespor ile anlaştığı öğrenilirken, sözleşmenin 2 yıllık olacağı bildirildi. Transferle ilgili resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Caner daha önce Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş formaları giymişti.
TransAnatolia'da tam2.300 km yol yapacaklar
DÜNYANIN en zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia, 13-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Eskişehir'den start alan yarışçılar 14 ilden geçerek Kars'a ulaşacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'in 11. yılında sporcular sırasıyla Eskişehir, Ankara, Bolu,Çankırı, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Tokat,Sivas,Erzincan, Gümüşhane,Erzurum, Kars veArdahan olmak üzere toplam 14 il sınırından geçerek 2 bin 300 km yol yapacak. Sporcular uydu takip sistemi ile yarış boyu izlenecek.