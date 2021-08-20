Türkiye Ukrayna maçı canlı izle (Kadınlar Avrupa Şampiyonası) | Filenin Sultanları Türkiye - Ukrayna Voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle

Türkiye Ukrayna voleybol maçı canlı izle ekranı akşam saatleriyle beraber milyonların gündemine geldi. A Milli Kadın Voleybol takımımız Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etmişti, şimdi ise gözler bu akşam 20.30'da başlayacak mücadeleye çevrildi. TRT Spor Yıldız ekranlarında naklen yayınlanacak olan heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen vatandaşlar Türkiye Ukrayna maçı (TRT Spor Yıldız) canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Ukrayna maçı izle ekranı ve detaylar...
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Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçına ise Ukrayna ile çıkacak. Maç 20 Ağustos Cuma günü TSİ 20.30'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk karşılaşmasında ev sahibi Romanya'yı 3-1 yenmişti. Milli takımımızda Ebrar Karakurt, kaydettiği 26 sayı ile maçın en skorer ismi olmuştu.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Ukrayna, gruptaki ilk müsabakasında Hollanda'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Filenin Sultanları, rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.