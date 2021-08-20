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Giriş Tarihi: 20.8.2021 19:51

Türkiye Ukrayna maçı canlı izle (Kadınlar Avrupa Şampiyonası) | Filenin Sultanları Türkiye - Ukrayna Voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle

Türkiye Ukrayna maçı canlı izle Kadınlar Avrupa Şampiyonası | Filenin Sultanları Türkiye - Ukrayna Voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu akşam Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu kapsamında ikinci maçına çıkarken Türkiye Ukrayna voleybol maçı canlı izle ekranı milyonların gündemindeki yerini aldı. Filenin sultanları, Romanya karşısındaki son maçında 3-1’lik galibiyet elde ederken yenilmezliklerini bu maçla da sürdürmek istiyor. Öte yandan bu heyecan dolu mücadeleyi internet aracılığı ile izlemek isteyen vatandaşlar TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak olan mücadeleyi Türkiye Ukrayna maçı canlı izle ekranından takip edecek. İşte CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Ukrayna maçı (TRT Spor Yıldız) izle ekranı...

Türkiye Ukrayna voleybol maçı canlı izle ekranı akşam saatleriyle beraber milyonların gündemine geldi. A Milli Kadın Voleybol takımımız Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etmişti, şimdi ise gözler bu akşam 20.30'da başlayacak mücadeleye çevrildi. TRT Spor Yıldız ekranlarında naklen yayınlanacak olan heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen vatandaşlar Türkiye Ukrayna maçı (TRT Spor Yıldız) canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Ukrayna maçı izle ekranı ve detaylar...

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 TÜRKİYE UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçına ise Ukrayna ile çıkacak. Maç 20 Ağustos Cuma günü TSİ 20.30'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ TAKVİMİ

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

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D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk karşılaşmasında ev sahibi Romanya'yı 3-1 yenmişti. Milli takımımızda Ebrar Karakurt, kaydettiği 26 sayı ile maçın en skorer ismi olmuştu.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Ukrayna, gruptaki ilk müsabakasında Hollanda'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Filenin Sultanları, rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

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Türkiye Ukrayna maçı canlı izle (Kadınlar Avrupa Şampiyonası) | Filenin Sultanları Türkiye - Ukrayna Voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle
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