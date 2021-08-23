Türkiye Finlandiya voleybol maçı canlı izle! CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Finlandiya maçı canlı yayın kanalı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda bugün Finlandiya ile karşılaşıyor. Son 3 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen filenin sultanları 4. maçında Finlandiya karşısında mutlak mağlubiyet parolası ile çıkıyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler ise Türkiye Finlandiya maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek "Türkiye Finlandiya voleybol maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Finlandiya maçı canlı yayın kanalı detayları ve maçın tüm bilgileri şöyle;
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Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.
Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.