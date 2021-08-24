Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle! CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Hollanda maçı canlı yayın kanalı izle

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubunda oynadığı 4 maçta da galibiyete imza atmayı başardı. Yoluna yenilgisiz devam filenin sultanları 5. Maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları'nı televizyondan destekleyecek olan sporseverler Türkiye Hollanda maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek "Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye Hollanda maçı canlı yayın kanalı detayları ve maçın tüm bilgileri şöyle;
Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz…
Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.
Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.