Tokyo’da madalya yağmuru

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalar gelmeye devam ediyor. Kadınlar judo 57 kiloda ZeynepÇelik, Japon Hirose'yi altın skorbölümünde ippon ile yenerekbronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Zeynep'i tebrik eden ilk isimdi... Masa tenisinde erkeklerde Nesim Turan yarı finalde Güney Koreli Kim Young-gun'a 3-1 yenilerek bronz madalya elde etti. Ali Öztürk de yarı finalde Çinli raket Ningning Cao'ya yenilerek bronzda kaldı. Tek kadınlarda ise Kübra Korkut, yarı finalde Hollandalı Kelly van Zon'a 3-1 yenilerek bronz kazandı. Tek erkeklerde Abdullah Öztürk, Fransız Thomas'ı 3-1 devirip finale çıktı.
BREZILYA'YI DEVİRDİK
GOLBOL kadınlar maçında Türkiye, Brezilya'yı mağlup etti. Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 5-2 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Ay-Yıldızlı ekip, karşılaşmayı 8-4 kazandı. 8 golün 6'sı Sevda Altunoluk'tan geldi. Diğer 2 golü ise Fatma Gül Güler kaydetti. Japonya ve Mısır'dan sonra Brezilya'yı da yenen Türkiye, grup liderliği için yarın ABD ile karşılaşacak.
TOKYO PARALİMPİK GÜNLÜĞÜ
- OKÇULUK erkekler makaralı yay açık kategoride BülentKorkmaz ve Murat Turan, son 16 turuna yükseldi.
- ERKEKLER golbol B Grubu maçında Türkiye, Çin'i 6-3 yendi.
- TEKERLEKLI sandalye tenisi tek kadınlarda Büşra Ün, BüyükBritanya'dan Shuker'e 2-0 yenilerek elendi.
- W1 Karma Okçuluk Milli Takımı, çeyrek finalde Güney Kore'ye 133-114 mağlup olarak bu kategoriye veda etti.
- HALTERDE kadınlar 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, üç hakkında da başarılı olamayarak, dereceye girmedi.