Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli Piyango sonuçları 30 Ağustos 2021 MPİ bilet sorgulama sayfası: Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!
Giriş Tarihi: 31.8.2021 08:57 Son Güncelleme: 31.8.2021 08:58

Milli Piyango sonuçları 30 Ağustos 2021 MPİ bilet sorgulama sayfası: Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!

Milli Piyango sonuçları 30 Ağustos 2021 MPİ bilet sorgulama sayfası: Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!

Şans oyunları oynayanlar için Milli Piyango sonuçları ve büyük ikramiye ile amorti kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 30 Ağustos 2021 Milli Piyango sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler, Milli Piyango sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığı ile bunu gerçekleştirebilir. İşte, Milli Piyango sonuçları kazanan numaraları ve 30 Ağustos 2021 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 30 Ağustos 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile bugün sona erdi. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 30 Ağustos MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 30 AĞUSTOS 2021 MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Tarihi değişen ve bugüne alınan 30 Ağustos Milli Piyango çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30'da başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden yapılan çekilişle belli oldu. Hemen ardından ise Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye miktarı ise tam tamına 20 milyon TL!

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de! aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Milli Piyango sonucu MPİ bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!



Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association (WLA)) üyesi olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor.



Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişlerimiz, millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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Milli Piyango sonuçları 30 Ağustos 2021 MPİ bilet sorgulama sayfası: Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!
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