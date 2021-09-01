Harikasın Ayşegül

Atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında mücadele eden Ayşegül Pehlivanlar, finalde 234.5 puan toplayarak gümüş madalyayı boynuna taktı
Milli sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor… Oyunların yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı. Asaka AtıcılıkAlanı'nda gerçekleştirilenfinalde mücadele eden41 yaşındaki sporcumuz,234.5 puan toplayarakgümüş madalyaya uzandı.2016 Rio'da bronz madalyakazanan milli sporcu, kariyerininikinci paralimpikmadalyasını almış oldu. Finalde yarışan bir diğer Türk sporcu Aysel Özgan ise 8. oldu. Altın madalyayı 239.2 puanla dünya ve paralimpik rekoru kıran İranlı Sareh Javanmardi kazanırken, bronz madalyaya ise Macaristan'dan Krisztina David 210.5'lik puanıyla ulaştı.
MADALYA SAYIMIZ 12 OLDU
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 12'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 35 yaptı. Ayşegül'den önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.
İNANDIM VE ÇOK ÇALIŞTIM
ASAKA Atıcılık Alanı'nda düzenlenen törenle madalyasını boynuna takan Ayşegül Pehlivanlar, unutulmaz bir an yaşadığını belirterek çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi. Milli sporcumuz, "Açıkçası altın madalya alamadığım için üzgünüm. Rekor kırarak altın madalya alabilirdim ancak gümüş madalya da çok büyük bir başarı. Bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğimi biliyordum. Bana dua eden herkese teşekkür ederim. İnanmıştım ve çok çalıştım, zaten böyle olunca da gerisi geliyor" diye konuştu.
KASAPOĞLU'NDAN ÖZEL ZİYARET
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kapsamında Japonya'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto ile bir araya geldi. Kasapoğlu, oyunların güvenli ve huzurlu şekilde yürütülmesi için yoğun emek harcayan Hashimoto'ya gayretlerinden dolayı teşekkür ederken, Seiko da oyunlar süresince sporcularını yalnız bırakmayarak onlara destek olan Bakan Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti.
TOKYO'DAN KISA KISA
- ERKEKLER golbol çeyrek finalinde Türkiye, Brezilya'ya 9-4 yenilerek elendi.
- ABDULLAH Öztürk ve Ali Öztürk'ten oluşan Masa Tenisi Erkek Milli Takımı (Sınıf 4-5) ile Hatice Duman ve Nergiz Altıntaş'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 1-3) çeyrek finalde elendi.
- ATLETIZMDE kadınlar F11 disk atma finalinde Büşra Nur Tırıklı 6. oldu.
- ATICILIKTA erkekler 10 metre havalı tabanca P1 sınıfında milli sporcular Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz finale kalamadı.
- OKÇULUKTA erkekler makaralı yay açık kategorisinde milli sporcu Murat Turan, çeyrek finalde elendi.
- OKÇULUKTA erkekler makaralı yay açık 8'li eleme turunda Bülent Korkmaz, Rusya Olimpiyat Komitesinden Shigaev'e yenildi.