Efeler süper başladı

Rusya karşısında üstün bir oyun sergileyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, salondan 3-1 galibiyetle ayrılarak Avrupa Şampiyonası’na harika bir başlangıç yaptı. 19’ar sayıyla Ramazan ve Adis maça damgasını vurdu
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Rusya'yı üstünbir oyun sonunda 3-1devirmayi başardı. CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan Filenin Efeleri, bu turnuvaya da galibiyetle start verdi. Ay-Yıldızlı ekip, 2017'de Avrupa şampiyonluğu tacını takan son olimpiyat ikincisi Rusya karşısında ikinci set hariç üstün olan taraftı. Efeler, Finlandiya'da oynanan karşılaşmadan 29-27,16-25, 25-21 ve 25-19'luksetlerle galip ayrıldı.Ramazan Efe Mandıracı ve Adis Lagumdzija, 19'ar sayıyla maça damgasini vurdu. Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında bugün saat17.00'de İspanya ile karşılaşacak.Maç, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.