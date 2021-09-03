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Giriş Tarihi: 3.9.2021

Efeler süper başladı

Efeler süper başladı

Rusya karşısında üstün bir oyun sergileyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, salondan 3-1 galibiyetle ayrılarak Avrupa Şampiyonası’na harika bir başlangıç yaptı. 19’ar sayıyla Ramazan ve Adis maça damgasını vurdu

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Rusya'yı üstün bir oyun sonunda 3-1 devirmayi başardı. CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan Filenin Efeleri, bu turnuvaya da galibiyetle start verdi. Ay-Yıldızlı ekip, 2017'de Avrupa şampiyonluğu tacını takan son olimpiyat ikincisi Rusya karşısında ikinci set hariç üstün olan taraftı. Efeler, Finlandiya'da oynanan karşılaşmadan 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle galip ayrıldı. Ramazan Efe Mandıracı ve Adis Lagumdzija, 19'ar sayıyla maça damgasini vurdu. Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında bugün saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak. Maç, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Efeler süper başladı
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