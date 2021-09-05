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Giriş Tarihi: 5.9.2021 18:27 Son Güncelleme: 5.9.2021 18:27

Elmalı'da şampiyon İsmail Balaban!

AA
Elmalı’da şampiyon İsmail Balaban!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık final maçında rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenen İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu.

Recep Gürbüz Stadı'nda 3 Eylül'de alt boyların mücadeleleriyle başlayan Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son gününde final heyecanı yaşandı. Başpehlivanlık final mücadelesinde İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı.

19 dakika süren karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan Balaban, 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

Final mücadelesini, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile diğer yetkililer ve güreşseverler tribünlerden izledi.

Öte yandan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, son 16 turunda İsmail Koç'a yenilerek 669. Elmalı Yağlı Güreşleri'ne veda etti. Aynı zamanda 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikincisi olan Koç ise çeyrek finalde İsmail Balaban'a mağlup oldu.

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Elmalı'da şampiyon İsmail Balaban!
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