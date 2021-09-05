A Milli Erkek voleybol takımımız bugün CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bu noktada Kuzey Makedonya Türkiye erkek voleybol maçı canlı izle ekranı ile heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. TRT Spor aracılığı ile naklen yayınlanacak olan maçın 14.00'da başlayacağı biliniyor. Kuzey Makedonya Türkiye erkek voleybol maçı TRT Spor canlı izle ekranı şimdiden gündemdeki yerini aldı. İşte Türkiye voleybol maçı izle ekranı ve detaylar...
KUZEY MAKEDONYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda oynadığı iki maçı da kazanarak C Grubu'nda iddialı bir konuma gelen A Milli Takımımız 3. maçında bugün 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Müsabakayı TRT Spor canlı yayınlayacak. Rakibimiz oynadığı iki maçı da kaybetti.
Finlandiya'nın yanı sıra Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.
Türkiye'nin oynacağı diğer maçlar şöyle:
Kuzey Makedonya-Türkiye | 5 Eylül Pazar 14.00
Türkiye-Hollanda | 6 Eylül Pazartesi 20.00
Finlandiya-Türkiye | 8 Eylül Çarşamba 20.00
FİLENİN EFELERİ 3'TE 3 İÇİN SAHADA
C Grubu'ndaki ilk maçında olimpiyat ikincisi Rusya 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımımız, turnuvaya müthiş bir başlangıç yapmıştı. Millilerimiz, grubundaki ikinci maçında ise İspanya'yı 3-1 mağlup ederek, 2'de 2 yapmıştı.
Yoluna mağlubiyetsiz devam etmek isteyen Ay-yıldızlılar'da bu kez gruptaki üçüncü müsabakasında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
Rakibimiz Kuzey Makedonya, ilk maçında ev sahibi Finlandiya'ya 3-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya 3-0 yenilmişti. Saat 14.00'te başlayacak Kuzey Makedonya-Türkiye mücadelesi TRT SPOR ekranlarından sporseverlerle buluşacak.