FİLENİN EFELERİ 3'TE 3 İÇİN SAHADA

C Grubu'ndaki ilk maçında olimpiyat ikincisi Rusya 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımımız, turnuvaya müthiş bir başlangıç yapmıştı. Millilerimiz, grubundaki ikinci maçında ise İspanya'yı 3-1 mağlup ederek, 2'de 2 yapmıştı.

Yoluna mağlubiyetsiz devam etmek isteyen Ay-yıldızlılar'da bu kez gruptaki üçüncü müsabakasında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Rakibimiz Kuzey Makedonya, ilk maçında ev sahibi Finlandiya'ya 3-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya 3-0 yenilmişti. Saat 14.00'te başlayacak Kuzey Makedonya-Türkiye mücadelesi TRT SPOR ekranlarından sporseverlerle buluşacak.