Efeler turu garantiledi

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılıklı sayılarla başlayanve çekişmeye sahneolan ilk seti Ay-Yıldızlıekip, 25-22 kazandı. Milli Takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 almasını bildi. İyiperformansını sürdüren FileninEfeleri, üçüncü seti de 25-15 kazandıve salondan 3-0 galip ayrıldı.Milli Takım'da AdisLagumdzija 16, VahitEmre Savaş 10 sayıylaoynadı. Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Efeleri'ni tebrik etti. Başkan Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüşerek, "Çok iyiler, smaçlar falan o biçim. Efe'yi de hakikaten iftiharla seyrettim. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.