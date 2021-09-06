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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Efeler turu garantiledi

Efeler turu garantiledi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki 3’üncü maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0 yenerek, 3’te 3 yaptı ve 2. turu garantiledi

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti Ay-Yıldızlı ekip, 25-22 kazandı. Milli Takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 almasını bildi. İyi performansını sürdüren Filenin Efeleri, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Milli Takım'da Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı. Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Efeleri'ni tebrik etti. Başkan Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüşerek, "Çok iyiler, smaçlar falan o biçim. Efe'yi de hakikaten iftiharla seyrettim. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Efeler turu garantiledi
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