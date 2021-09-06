Trabzon’da olimpiyat şampiyonu kardeşlere coşkulu karşılama

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkekler (Sınıf 4) finalinde Güney Koreli rakibi Kim Young-Gun'u mağlup ederek üst üste ikinci kez Paralimpik Oyunları'nda altın madalyanın sahibi olan Trabzonspor'un da sporcusu Abdullah Öztürk ile bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk, memleketi Trabzon'da Mehter Marşları ile karşılandı.

Saat 14:45 sıralarında Trabzon'a gelen Abdullah ve Ali Öztürk kardeşleri, Trabzon Havalimanı'nda, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, bordo-mavili kulübün amatör branşlar ve tesisler koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu'nun yanı sıra ailesi ve vatandaşlar karşıladı.

ABDULLAH ÖZTÜRK: 2024'DE AĞABEY KARDEŞ ALTIN MADALYA HEDEFLİYORUZ

Abdullah Öztürk, burada yaptığı açıklamada pandemiden dolayı çok zor şartlarda hazırlandıklarını belirterek, "2016'daki şampiyonluktan sonra hedeflerimi daha yükseğe çekmiştim. Pandemiden dolayı çok zor hazırlandık. Final maçımın olduğu gün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmişti. Sabah uyandığımda sosyal medyada 30 Ağustos görselleri vardı. Beni daha çok motive etti. Final maçına o motive ile çıktım. 1-0 geriye düşmeme rağmen İstiklal Marşı'nın hayaliyle motive oldum. Bundan sonraki hedefim 2024 Paris. İnşallah orada da altın madalyayı almak istiyorum. Bugün gelen gelemeyen herkesin ayağına sağlık. Benim mutluluğuma ortak oldunuz. Herkesin emeğine teşekkür ederim. Kardeşimin yaşı daha çok genç. Tecrübesizliğine kurban gitti. Aslında buradan altın madalya da çıkarabilirdi. O hedefimizi Paris 2024'e saklayalım. Oradan ikimiz de altın madalya ile dönmek istiyoruz" dedi.

Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk Trabzon'da!

ALİ ÖZTÜRK: AĞABEYİMLE GURUR DUYUYORUM

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisinde bronz madalya kazanan Ali Öztürk ise "Öncelikle bu güzel karşılama için teşekkür ediyorum. Bronz madalya aldım. Daha iyisi olabilirdi. Hedef 2024'te ağabey kardeş olarak peş peşe İstiklal Marşı'nı okutmak. Bunun için çalışmalara şimdiden başlayacağız. Ağabeyimle gurur duyuyorum ve onu örnek alıyorum" diye konuştu.

Trabzonspor amatör branşlar ve tesisler koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu sporcularının başarılarıyla gurur duyduklarını kaydederek, "Biz de onunla birlikte yarıştık. Bu duyguyu hep birlikte paylaşıyoruz" dedi. Antrenör Yusuf Kılınçkaya da bundan sonra 2024'e konsantre olacaklarını ve hedeflerinin bu olduğunu söyledi.

"İKİ EVLADIMIZ MADALYA KAZANDIĞI İÇİN GRURULUYUZ"

Abdullah ve Ali Öztürk'ün annesi İkbal Öztürk, çok güzel duygular yaşadıklarını belirterek, "Allah herkese bu duyguları nasip etsin. Abdullah'ın birinci olmasından dolayı çok mutluyum. Ali'den de bekliyordum ama o da bronz aldı, o da bizi mutlu etti. İki kardeş başarı elde etti. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.

Baba Mehmet Ali Öztürk de "İki evladımız Türkiye'ye madalya kazandırdıkları için çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından milli sporcular üzeri açık otobüse binerek şehir turu attılar.