Efeler liderliği kaptırdı

A MilliErkek Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda dün ilk setini kazandığı karşılaşmada Hollanda'ya 3-1 yenildi. CGrubu'nda oynadığı ilk 3 maçta Rusya,İspanya ve Kuzey Makedonya'yı deviren Filenin Efeleri, Portakallar karşısında mücadeleye iyi başladı. Türkiye ilk seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti. Hollanda oyuna ağırlığını koyup 27-25 ile durumu 1-1'e getirdi. Nimir'i durdurmakta zorlanan Millilerimiz, üçüncü seti de 27-75 kaybetti. Dördüncü sette Efe Mandıracı da toparlanınca 12-6üstünlük yakaladık. Ancak sonrasında başantrenörNedim Özbey'in de oyuncularınatepki gösterdiği, kötü performans sergilediğimizanlar yaşandı. Kalan bölümde daha etkili olan Hollanda, seti 25-23 alarak parkeden 3-1 galip ayrıldı. Ay-Yıldızlılar'da Burak Güngör ve Adis Lagumdzija 20'şer sayı üretti. Maçın en skoreri 34sayı kaydeden Hollandalı Nimir Abdel-Azizoldu. Hollanda puanını 10'a çıkarırken, gruptaki ilk yenilgisini alan Türkiye 9 puanda kaldı ve liderlik de bizden Hollanda'ya geçti. Gruptaki son maçımız yarın ev sahibi Finlandiya ile saat 20.00'de.