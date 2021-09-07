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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Efeler liderliği kaptırdı

Efeler liderliği kaptırdı

Avrupa Şampiyonası’ndaki 3 maçını da kazanarak C Grubu’ndan çıkmayı garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, liderliği 3-1 yenildiği Hollanda’ya bıraktı. Son karşılaşmamız yarın Finlandiya’yla

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda dün ilk setini kazandığı karşılaşmada Hollanda'ya 3-1 yenildi. C Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçta Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı deviren Filenin Efeleri, Portakallar karşısında mücadeleye iyi başladı. Türkiye ilk seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti. Hollanda oyuna ağırlığını koyup 27-25 ile durumu 1-1'e getirdi. Nimir'i durdurmakta zorlanan Millilerimiz, üçüncü seti de 27-75 kaybetti. Dördüncü sette Efe Mandıracı da toparlanınca 12-6 üstünlük yakaladık. Ancak sonrasında başantrenör Nedim Özbey'in de oyuncularına tepki gösterdiği, kötü performans sergilediğimiz anlar yaşandı. Kalan bölümde daha etkili olan Hollanda, seti 25-23 alarak parkeden 3-1 galip ayrıldı. Ay-Yıldızlılar'da Burak Güngör ve Adis Lagumdzija 20'şer sayı üretti. Maçın en skoreri 34 sayı kaydeden Hollandalı Nimir Abdel-Aziz oldu. Hollanda puanını 10'a çıkarırken, gruptaki ilk yenilgisini alan Türkiye 9 puanda kaldı ve liderlik de bizden Hollanda'ya geçti. Gruptaki son maçımız yarın ev sahibi Finlandiya ile saat 20.00'de.

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Efeler liderliği kaptırdı
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