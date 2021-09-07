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Giriş Tarihi: 7.9.2021 12:48 Son Güncelleme: 7.9.2021 12:52

Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı belli oldu! George Russell, Mercedes ile sözleşme imzaladı...

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Lewis Hamilton’ın yeni takım arkadaşı belli oldu! George Russell, Mercedes ile sözleşme imzaladı...

Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı pilot George Russell'ı 2022'de kadrosuna katacak. Altısı Mercedes'te, 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı, vatandaşı Russell olacak.

Son 7 yılın takımlar ve pilotlar klasmanı şampiyonu Mercedes'te, Valtteri Bottas'tan boşalacak koltuğa oturacak isim açıklandı. Altısı Mercedes'te, 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı, vatandaşı Russell olacak.

Açıklamaya göre, Mercedes Genç Takımı'nda yetişen 23 yaşındaki Russell ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Üç yıldır Williams takımı adına Formula 1'de mücadele eden Russell, 2017 GP3 Serisi ve 2018 Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı ilk sırada bitirmişti.

Sıralama turlarında takım arkadaşlarına kurduğu üstünlükle adından söz ettiren Büyük Britanyalı sürücü, F1 kariyerindeki ilk podyumuna, yağmur nedeniyle tamamlanamayan Belçika Grand Prix'sinde 2. olarak çıkmıştı.

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Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı belli oldu! George Russell, Mercedes ile sözleşme imzaladı...
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