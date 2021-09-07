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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Paris’ten iki altın madalyayla döneceğiz

Paris’ten iki altın madalyayla döneceğiz
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Abdullah Öztürk ve bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk, memleketleri Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Havalimanında Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mehteran ekibinin verdiği konserle duygulanan Abdullah Öztürk, 5 yıllık bir çalışma sonrasında madalyaya ulaştıklarını söyledi. Üst üste ikinci defa paralimpik oyunlarda şampiyon olan Öztürk, bünyesinde bulunduğu Trabzonspor Kulübü'nü de ziyaret etti. 31 yaşındaki sporcu, "Trabzonspor çocukluğumun takımı. İnşallah bu sene şampiyon olacak. Paris'te yine altın madalya almak istiyorum. İnanılmaz mutluyum. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun yoğun mesaileri arasında maçtan 2-3 dakika sonra aradı. Ona da teşekkür ediyorum. Nasıl bir başarı yakaladığımın yeni yeni farkına varıyorum. 2016'da böyle olmamıştı. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz var. Kardeşimin yaşı genç (28), tecrübesizliğine kurban gitti. 2024'te Paris'ten inşallah abi kardeş olarak iki altın madalya ile döneceğiz" ifadelerini kullandı.

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Paris’ten iki altın madalyayla döneceğiz
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