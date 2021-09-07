Paris’ten iki altın madalyayla döneceğiz

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tekerkeklerde altın madalyakazanarak göğsümüzükabartan milli sporcumuzAbdullah Öztürk ve bronzmadalya kazanan kardeşiAli Öztürk, memleketleri Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Havalimanında Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mehteran ekibinin verdiği konserle duygulanan Abdullah Öztürk, 5 yıllık bir çalışma sonrasında madalyaya ulaştıklarını söyledi. Üst üste ikinci defa paralimpik oyunlarda şampiyon olan Öztürk, bünyesinde bulunduğu Trabzonspor Kulübü'nü de ziyaret etti. 31 yaşındaki sporcu, "Trabzonspor çocukluğumun takımı. İnşallah bu sene şampiyon olacak. Paris'te yine altın madalya almak istiyorum. İnanılmaz mutluyum. Cumhurbaşkanımız da sağolsun yoğun mesaileri arasındamaçtan 2-3 dakika sonra aradı.Ona da teşekkür ediyorum. Nasıl bir başarı yakaladığımın yeni yeni farkına varıyorum. 2016'da böyle olmamıştı. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz var. Kardeşimin yaşı genç (28), tecrübesizliğine kurban gitti. 2024'teParis'ten inşallah abi kardeşolarak iki altın madalya iledöneceğiz" ifadelerini kullandı.