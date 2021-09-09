Brezilya’dan Ada’ya misilleme

BREZILYA Futbol Federasyonu, Premier Lig ekiplerinin Kovid-19 nedeniyle İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan futbolculara getirdiği milli takım kısıtlamasına misilleme yaptı. Ulusal federasyonların futbolcuya 5 günlük kısıtlama hakkını kullanan Brezilya, tam 8 ismi engelledi. Buna göre Liverpool'da Alisson,Fabinho, Firmino, M.City'de Ederson ve Jesus, Chelsea'de Thiago Silva, Leeds United'da Raphinha, Manchester United'da Fred takımlarının hafta sonu lig, salı ve çarşamba da Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek.