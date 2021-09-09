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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Efeler sonunu getiremedi

Efeler sonunu getiremedi

Avrupa Şampiyonası’nda grubunun kapanış maçını 3-2 kaybeden Türkiye, son 16 turunda Sırbistan ile eşleşti

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nun son maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Finlandiya'ya 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Son 16'ya daha önce kalmayı garantileyen Filenin Efeleri, ilk seti 25-17 kaybettikten sonra ikinci seti büyük bir üstünlükle 25-16 almayı başardı. Uzayan üçüncü seti de Efecan, Adis ve Yiğit'in başarısıyla 29-27 kazanan Ay-Yıldızlı ekibimiz durumu 2-1'e getirdi. FINAL SETINDE YIKILDIK
Ancak 4. oyuna iyi bir start veren Efeler, sonrasında kontrolü rakibe verince seti 25-18 geride bitirdi. Durumu 2-2'ye getiren Finlandiya da bu moralle girdiği final setinde üst üste sayılarla Millilerimiz'i alt ederek seti 15- 13, karşılaşmayı da 3-2 kazandı. Adis karşılaşmanın 28 sayıyla en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Efelerimiz, grubu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile üçüncü tamamlarken, son 16 turunda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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