Efeler sonunu getiremedi

Avrupa Şampiyonası’nda grubunun kapanış maçını 3-2 kaybeden Türkiye, son 16 turunda Sırbistan ile eşleşti
2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'nun son maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Finlandiya'ya 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Son 16'ya daha önce kalmayı garantileyen Filenin Efeleri, ilk seti 25-17 kaybettikten sonra ikinci seti büyük bir üstünlükle 25-16 almayı başardı. Uzayanüçüncü seti de Efecan, Adis ve Yiğit'inbaşarısıyla 29-27 kazanan Ay-Yıldızlı ekibimizdurumu 2-1'e getirdi. FINAL SETINDE YIKILDIK
Ancak 4. oyuna iyi bir start veren Efeler, sonrasında kontrolü rakibe verince seti 25-18 geride bitirdi. Durumu 2-2'ye getiren Finlandiya da bu moralle girdiği final setinde üst üste sayılarla Millilerimiz'i alt ederek seti 15- 13, karşılaşmayı da 3-2 kazandı. Adis karşılaşmanın28 sayıyla en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Efelerimiz, grubu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile üçüncü tamamlarken, son 16 turunda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.