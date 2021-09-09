Erkan Bektaş Bir Zamanlar Çukurova dizisine mi dahil oluyor? Erkan Bektaş kimdir, hangi rolde oynayacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam ATV ekranlarına yeni sezona başlıyor. Yaz döneminin ardından ekranlara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan dizi, yeni oyuncularıyla ve diziden çıkan karakterlerle konuşuluyor. Bu kapsamda Erkan Bektaş Bir Zamanlar Çukurova dizisine mi dahil oluyor sorusu da yanıt ararken, pek çok dizisever "Erkan Bektaş kimdir, hangi rolde oynayacak?" diye araştırıyor. İşte Bektaş'ın rol aldığı diziler ve filmler.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu akşam yeni sezona başlıyor. Yeni sezonun ilk bölümü bu akşam 103. bölümüyle saat 20:00'de ATV'de!