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Giriş Tarihi: 9.9.2021 14:42

Erkan Bektaş Bir Zamanlar Çukurova dizisine mi dahil oluyor? Erkan Bektaş kimdir, hangi rolde oynayacak?

Erkan Bektaş Bir Zamanlar Çukurova dizisine mi dahil oluyor? Erkan Bektaş kimdir, hangi rolde oynayacak?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni oyuncu kadrosu ile gündeme geliyor. Yeni sezonda diziye katılacak isimler arasında Erkan Bektaş da yer alıyor. Bu haberin ardından Erkan Bektaş Bir Zamanlar Çukurova dizisine mi dahil oluyor, hangi rolde oynayacak soruları gündeme geldi. Erkan Bektaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bektaş’ın hayatı ve rol aldığı diziler.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam ATV ekranlarına yeni sezona başlıyor. Yaz döneminin ardından ekranlara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan dizi, yeni oyuncularıyla ve diziden çıkan karakterlerle konuşuluyor. Bu kapsamda Erkan Bektaş Bir Zamanlar Çukurova dizisine mi dahil oluyor sorusu da yanıt ararken, pek çok dizisever "Erkan Bektaş kimdir, hangi rolde oynayacak?" diye araştırıyor. İşte Bektaş'ın rol aldığı diziler ve filmler.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu akşam yeni sezona başlıyor. Yeni sezonun ilk bölümü bu akşam 103. bölümüyle saat 20:00'de ATV'de!

ERKAN BEKTAŞ HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRACAK?

Merak edilenler arasında Erkan Bektaş kim olacak sorusu da yer alıyor. Bektaş'ın hayat vereceği Abdülkadir Keskin karakteri Çukurova'nın hakimi olmak için Hakan Gümüşoğlu'nun iş ortağı unvanıyla cemiyet ve iş dünyasına giriş yapacak. Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin'in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesabı var! İş hayatı vesilesiyle Çukurova'ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor.

ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

Erkan Bektaş, 11 Mart 1972 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünü kazandı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Ankara Halk Oyuncuları Tiyatro Ve Sanat Etkinlik Derneğinde kursiyer olarak tiyatroya adım attı. Okul öncesi, sırasında ve sonrasında çalıştığı tiyatrolar: Ankara Halk Oyuncuları Tiyatro Ve Sanat Etkinlik Derneği, Kara Tiyatro, Tiyatro Tempo, A.S.T, Ercan Yazgan – Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik, Tiyatro Pangar gibi tiyatrolarda çalıştı.

Filmleri ve Dizileri :

2013 – Sağ Salim 2 Sil Baştan (Sinema Filmi)

2013 – Adını Kalbime Yazdım (Nasır) (TV Dizisi)

2013 – Benim İçin Üzülme 2. Sezon (Mustafa) (TV Dizisi)

2013 – Umutsuz Ev Kadınları 3. Sezon (Yavuz) (TV Dizisi)

2012 – Böyle Bitmesin (Kürşat) (TV Dizisi)

2012 – Ağır Roman Yeni Dünya (Korsan İsmet) (TV Dizisi)

2011 – Tek Başımıza (Emrullah) (TV Dizisi)

2011 – 2012 Leyla ile Mecnun (Kaptan) (TV Dizisi)

2011 – Geriye Kalan (Cezmi) (Sinema Filmi)

2011 – Aşk ve Ceza 2. Sezon (Yavuz) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Kalender Çelebi) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Şefkat Tepe (Ufuk Şen Seslendirmesi) (TV Dizisi)

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Erkan Bektaş Bir Zamanlar Çukurova dizisine mi dahil oluyor? Erkan Bektaş kimdir, hangi rolde oynayacak?
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