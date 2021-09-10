Yapay zeka sakatlıkları önleyebilir mi?

Konya Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ceylan, futbolun kaderini yapay zeka ile değiştirecek. Ceylan'ın Konya Teknokent bünyesinde geliştirdiği yapay zeka destekli termal görüntüleme yazılımı ai4sport, profesyonel sporcularda olası sakatlık, kas problemleri ve yorgunlukları tespit edilebiliyor. Böylece potansiyel sakatlıkların önüne geçilebiliyor. Bir Süper Lig kulübü ile iki sezon boyunca çalışma gerçekleştirdiklerini ve gerçekleşecek sakatlıkların yüzde 75'ini çok önceden tespit etmeyi başardıklarını ifade eden Doç. Dr. Ceylan, "Şu anda görüşmekte olduğumuz 3 Süper Lig kulübü var. Görüşmelerin ardından sistemimiz bu kulüplerde 2 ay gibi kısa bir süre içinde kullanıma girmiş olacak" dedi.

TRANSFERLER İÇİN DE DESTEKLEYİCİ

Sistemin doğru transferler konusunda da destekleyici olacağını ve sakatlık kaynaklı büyük mali kayıpları azaltabileceğini belirten Ceylan, "Yapay zeka ile gerçekleştirdiğimiz sakatlık tahmini sayesinde sakatlık sayısını azaltarak hem yüksek tedavi masraflarından tasarruf sağlıyor hem de sporcuların sakatlık yüzünden müsabaka kaçırmasını engelleyerek spor kulüplerinin başarısına doğrudan katkı sağlıyoruz. Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre İngiltere Premier Ligi'nde 2020/2021 sezonunda 20 premier lig kulübü sakatlık nedeniyle 21.004 gün kaybetmiştir. Kaybedilen bir gün, o oyuncunun sakatlık nedeniyle müsait olmadığı sezon içi gününe işaret etmektedir. Bu kayıpların toplam maliyeti ise 197 Milyon Sterlindir. Premier Lig'de sakatlık oranlarında sadece yüzde 1'lik bir azalma, 2 Milyon Sterlinlik bir tasarrufa eşittir. Örnek olarak Manchester United Kulübüne bakıldığında 2020/2021 sezonunda sakat oyuncuları sebebiyle 966 günlük bir kayıp yaşamıştır ve bu kaybın sezon için tahmini maliyeti 20.78 Milyon Sterlindir" diye konuştu.

TERMAL GÖRÜNTÜLERİ YAPAY ZEKA İLE ANALİZ EDİYOR

ODTÜ Teknokent'te TÜBİTAK BİGG desteği ile 2018 yılında kurduğu Aivisiontech firması çatısı altında çalışmalarına başladığını, 2021 yılı itibariyle çalışmalarını Konya Teknokent bünyesine taşıdığını ifade eden Ceylan şu bilgileri aktardı: "Aivisiontech, termal, hiperspektral, 3D gibi farklı görüntüleme modalitelerinden elde edilen verileri yapay zeka ile analiz eden bir teknoloji firmasıdır. Termal görüntülerin analiz edilerek anlamlandırılması ve bu görüntülerden elde edilen özelliklerin yapay zeka modelleri ile değerlendirilmesi üzerine hem farklı tıbbi sorunların çözümünde karar destek sistemi geliştirilmesi hem de sporcu sakatlanmalarının erken belirlenmesi alanında farklı çalışmalar yürütüyoruz. Görüntü işleme ve yapay zeka alanında 20 yılı aşkın bir süredir çalışmalarımı sürdürmekteyim. ai4sport'un arkasında bulunan asıl teknolojiyi ise şu şekilde özetleyebiliriz; termal kameradan elde edilen görüntüleri 3 binin üzerinde görüntü ile eğitilen yapay zeka yazılımımızla analiz ediyoruz. Böylece potansiyel sakatlıklar, kas problemleri, enflamasyon asimetrisi ve yorgunluk belirtileri çok kısa sürede ve önceden tespit edilmiş oluyor. Sakatlığın gerçekleşmemesi için gerekli önlemler alınabiliyor. Antrenmanlar ona göre düzenleniyor. ai4sports ile futbolcuların antrenman öncesinde termal görüntüsü alınarak analiz edilmekte ve analiz sonucu kulüp sağlık ekibine iletilmekte. Bu analiz sonucunda futbolcunun hangi kas bölgesinde ne derecede sakatlık riski olduğu bildirilmekte. Sağlık ekibi ise bu analiz sonucuna göre futbolcuya uygun antrenman programı hazırlamakta veya futbolcuyu dinlendirme kararı alabilmekte. Antrenman sonrasında futbolcuların tekrar termal görüntüleri analiz edilerek, antrenman öncesi-sonrası kas gruplarının karşılaştırılması yapılarak ortaya çıkan veya olası riskler termal asimetri oranları ile tanımlanarak raporlanıyor. Aynı zamanda, futbolculardan düzenli olarak alınan termal görüntüler bir yapay zeka modeli ile değerlendirilerek gelecekte ortaya çıkabilecek sakatlıklar önceden tahmin edilerek raporlanıyor. ai4sports, ilk olarak futbol özelinde markete girecek olsa da genel olarak her türlü spora uygulanabilir özelliği içeren adaptif bir sistem olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla farklı branşları bünyesinde barındıran bütün spor kulüpleri için uygulanabilir niteliktedir."

Yurtdışında ai4sport benzeri fakat kısıtlı bir bölgeye hitap eden İspanya merkezli bir ürün bulunduğunu ancak ai4sports'un hem rekabetçi fiyatlama stratejisi hem de farklı spor branşları içinde adapte edilebilir özellikleri ile öne çıktığını, belirten Ceylan, "Dolayısıyla yurtdışına açılmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.