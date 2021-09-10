Yatırımlar sürdükçe madalyalar gelecek

Başkan Erdoğan’ın sporcu geçmişinin kendileri için büyük şans olduğunu söyleyen Öztürk, “Her zaman sporcunun yanında olan bir Cumhurbaşkanımız var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Kendisi spordan geldiği için de yatırımlar ona göre yapılıyor. Bu yatırımlar sürdükçe de biz madalyaları toplamaya devam edeceğiz” dedi
2016 Rio ve2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, hedefinin 2024'te Paris'te düzenlenecek oyunlarda da şampiyonluk olduğunu söyledi. Bunu başarıp tarihe geçmek istediğini söyleyen Öztürk, "Neden olmasın?Bir ay dinlendikten sonraParis için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Tokyo'da final maçının 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesiyle ilgili konuşan milli sporcu, "Çok konsantreydim. Finalin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi beni ayrı motive etti. Final maçının olduğu sabah telefona baktım ve sosyal medya paylaşımlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğunu anladım. Kendime 'Bugün ne yapıp ne edip altınmadalyayı almalısın. Bugününtelafisi yok ve günün önemineoynayacaksın.' diyerek kendimi motive ettim" diye konuştu.
'DAHA UZUN UZUN SOHBET EDECEĞIZ'
ÖZTÜRK, şampiyon olduktan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birbirlerine sarılarak mutluluktan ağladıklarını belirterek, "Bakanımız benimle sevindikten sonra 'Sana bir sürprizim var' dedi. Maçbittikten 5dakika sonra CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan telefonunöbür ucundaydı. Beni tebriketti. '3-1 kazanmışsın çok mutluyuz. Ülkem ve milletim adına sana teşekkür ediyorum. Konuşmamız kısa sürecek ama döndüğün zaman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uzun uzun sohbet edeceğiz. Allah nice başarılar nasip etsin' temennisinde bulundu. Çok güzel, motive edici bir konuşma yaptı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Gerçekten sporcuların her daim yanında olan bir Cumhurbaşkanımız var. Çok şanslı bir milletiz. Kendisi de spordan geldiği için yatırımlar ona göre yapılıyor. Bu yatırımlar devam ettikçebiz de Avrupa ve dünyada paralimpikoyunlarında madalyalarıtoplamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
ZEMİNİN AZİZLİĞİ Kazanınca neler hissettin?Bakan Bey'in bana doğrukoştuğunu gördüm. Görevliaraya girince 'Ben BakanBey'e doğru koşayım' dedim.Giderken zeminin azizliğineuğradım. Tekerim orada ufakbir tümseğe takılınca bel dengemisağlayamadım ve düştüm.Yerden kaldırdılar veBakan Bey geldi bana sarıldı.Ben hemen ağladım, o daağlıyordu.
Sporcu olmasaydın ne olurdun?"Gerçekten spor benim içinşans. Herhalde memur olurdum." Kötü huyun var mı?"Başarısızlığı kabul etmiyorum.O zaman agresifleşebiliyorum." Hangi takımı tutuyorsun?"Doğduğumdan beriTrabzonspor taraftarıyım.Hafta sonu Galatasaray maçımızvar. Ona da gideceğim.Trabzonspor'a uğurlu geliyorum.Şampiyonluk içino sene bu sene diyoruz.Şampiyonluk ateşini benbaşlattım sezon sonuda Trabzonspor devamedecek." Kime mesaj göndermekistersin?"Uğurcan Çakır'a...Uğurcan, gol yemediğinsürece elbet biz 1-2 taneatarız. Böyle devam et(gülüyor)."