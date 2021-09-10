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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Yatırımlar sürdükçe madalyalar gelecek

Yatırımlar sürdükçe madalyalar gelecek

Başkan Erdoğan’ın sporcu geçmişinin kendileri için büyük şans olduğunu söyleyen Öztürk, “Her zaman sporcunun yanında olan bir Cumhurbaşkanımız var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Kendisi spordan geldiği için de yatırımlar ona göre yapılıyor. Bu yatırımlar sürdükçe de biz madalyaları toplamaya devam edeceğiz” dedi

2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, hedefinin 2024'te Paris'te düzenlenecek oyunlarda da şampiyonluk olduğunu söyledi. Bunu başarıp tarihe geçmek istediğini söyleyen Öztürk, "Neden olmasın? Bir ay dinlendikten sonra Paris için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Tokyo'da final maçının 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesiyle ilgili konuşan milli sporcu, "Çok konsantreydim. Finalin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi beni ayrı motive etti. Final maçının olduğu sabah telefona baktım ve sosyal medya paylaşımlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğunu anladım. Kendime 'Bugün ne yapıp ne edip altın madalyayı almalısın. Bugünün telafisi yok ve günün önemine oynayacaksın.' diyerek kendimi motive ettim" diye konuştu.

'DAHA UZUN UZUN SOHBET EDECEĞIZ'
ÖZTÜRK, şampiyon olduktan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birbirlerine sarılarak mutluluktan ağladıklarını belirterek, "Bakanımız benimle sevindikten sonra 'Sana bir sürprizim var' dedi. Maç bittikten 5 dakika sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonun öbür ucundaydı. Beni tebrik etti. '3-1 kazanmışsın çok mutluyuz. Ülkem ve milletim adına sana teşekkür ediyorum. Konuşmamız kısa sürecek ama döndüğün zaman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uzun uzun sohbet edeceğiz. Allah nice başarılar nasip etsin' temennisinde bulundu. Çok güzel, motive edici bir konuşma yaptı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Gerçekten sporcuların her daim yanında olan bir Cumhurbaşkanımız var. Çok şanslı bir milletiz. Kendisi de spordan geldiği için yatırımlar ona göre yapılıyor. Bu yatırımlar devam ettikçe biz de Avrupa ve dünyada paralimpik oyunlarında madalyaları toplamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

ZEMİNİN AZİZLİĞİ
Kazanınca neler hissettin? Bakan Bey'in bana doğru koştuğunu gördüm. Görevli araya girince 'Ben Bakan Bey'e doğru koşayım' dedim. Giderken zeminin azizliğine uğradım. Tekerim orada ufak bir tümseğe takılınca bel dengemi sağlayamadım ve düştüm. Yerden kaldırdılar ve Bakan Bey geldi bana sarıldı. Ben hemen ağladım, o da ağlıyordu.

Sporcu olmasaydın ne olurdun? "Gerçekten spor benim için şans. Herhalde memur olurdum."
Kötü huyun var mı? "Başarısızlığı kabul etmiyorum. O zaman agresifleşebiliyorum."
Hangi takımı tutuyorsun? "Doğduğumdan beri Trabzonspor taraftarıyım. Hafta sonu Galatasaray maçımız var. Ona da gideceğim. Trabzonspor'a uğurlu geliyorum. Şampiyonluk için o sene bu sene diyoruz. Şampiyonluk ateşini ben başlattım sezon sonu da Trabzonspor devam edecek."
Kime mesaj göndermek istersin?"Uğurcan Çakır'a... Uğurcan, gol yemediğin sürece elbet biz 1-2 tane atarız. Böyle devam et (gülüyor)."

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Yatırımlar sürdükçe madalyalar gelecek
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