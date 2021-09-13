Tokyo 2020’de gönülleri fethetmişti! Hatice Kübra İlgün’den Beşiktaş açıklaması: ’İlhan Mansız...’

Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı tekvandocular arasında yer alan Kübra Hatice İlgün, tekvando dışında futbolla da oldukça ilgili olduğunu belirtti. Sabah'a konuşan Kübra Hatice, Beşiktaş'ın eski yıldızlarından İlhan Mansız'ın en sevdiği futbolcu olduğunu söylerken 'Tekvando yapmasaydım futbolcu olurdum.' dedi.

'KOYU BİR BEŞİKTAŞ TARAFTARIYIM!'

Babam futbol antrenörüydü, daha önce de kalecilik yapmıştı. O yüzden futbola karşı her zaman bir ilgim vardı. Tekvando yapmasaydım futbolcu olmak isterdim. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım, Beşiktaş'ı çok seviyorum.