Tokyo 2020’de gönülleri fethetmişti! Hatice Kübra İlgün’den Beşiktaş açıklaması: ’İlhan Mansız...’

Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı tekvandocular arasında yer alan Kübra Hatice İlgün, tekvando dışında futbolla da oldukça ilgili olduğunu belirtti. Sabah'a konuşan Kübra Hatice, Beşiktaş'ın eski yıldızlarından İlhan Mansız'ın en sevdiği futbolcu olduğunu söylerken 'Tekvando yapmasaydım futbolcu olurdum.' dedi.
'KOYU BİR BEŞİKTAŞ TARAFTARIYIM!'
Babam futbol antrenörüydü, daha önce de kalecilik yapmıştı. O yüzden futbola karşı her zaman bir ilgim vardı. Tekvando yapmasaydım futbolcu olmak isterdim. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım, Beşiktaş'ı çok seviyorum.
Futbolda çok yetenekli olduğunu iddia ediyorlar, doğru mu?
Yani çok yetenekliyim demek doğru olmaz ama futbol konusunda iyiyimdir. Isınmalarımızı bile bazen futbolla yapıyorduk, sakatlıklar olmasın diye artık bıraktık. Futbolu çok seviyorum. Bazen futbolcu olsaydım da mutlu olurdum diye düşünüyorum.
Maçlara gidiyor musun hiç?
Maçlara gitmedim, gitme fırsatım olmadı. Antrenmanlarımız her zaman yoğun bir şekilde sürüyor. Beşiktaş'ın maçına gitmek isterim.
Fırsat buldukça Beşiktaş maçlarını izliyor musun? Favori oyuncun kim?
Beşiktaş maçlarını izliyorum evet. Güncel kadroda en beğendiğim oyuncu Rosier. Çok savaşçı bir oyuncu.
Beşiktaş tarihinde en sevdiğin futbolcu kim?
İlhan Mansız.