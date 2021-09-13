Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tokyo 2020'de gönülleri fethetmişti! Hatice Kübra İlgün'den Beşiktaş açıklaması: 'İlhan Mansız...'
Giriş Tarihi: 13.9.2021 14:55 Son Güncelleme: 13.9.2021 15:00

Tokyo 2020'de gönülleri fethetmişti! Hatice Kübra İlgün'den Beşiktaş açıklaması: 'İlhan Mansız...'

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Tokyo 2020’de gönülleri fethetmişti! Hatice Kübra İlgün’den Beşiktaş açıklaması: ’İlhan Mansız...’

Tokyo 2020'de ülkemizi başarıyla temsil eden Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etmişti. Altın madalya için çok motive olduğunu belirten Hatice Kübra, 2024 Paris Olimpiyatları'nda tek hedefinin altın madalya olduğunu ifade etti. Sabah.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Hatice Kübra İlgün, Beşiktaş taraftarı olduğunu ve maça gitmenin kendisini mutlu edeceğini ifade etti.

Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı tekvandocular arasında yer alan Kübra Hatice İlgün, tekvando dışında futbolla da oldukça ilgili olduğunu belirtti. Sabah'a konuşan Kübra Hatice, Beşiktaş'ın eski yıldızlarından İlhan Mansız'ın en sevdiği futbolcu olduğunu söylerken 'Tekvando yapmasaydım futbolcu olurdum.' dedi.

'KOYU BİR BEŞİKTAŞ TARAFTARIYIM!'

Babam futbol antrenörüydü, daha önce de kalecilik yapmıştı. O yüzden futbola karşı her zaman bir ilgim vardı. Tekvando yapmasaydım futbolcu olmak isterdim. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım, Beşiktaş'ı çok seviyorum.

Futbolda çok yetenekli olduğunu iddia ediyorlar, doğru mu?

Yani çok yetenekliyim demek doğru olmaz ama futbol konusunda iyiyimdir. Isınmalarımızı bile bazen futbolla yapıyorduk, sakatlıklar olmasın diye artık bıraktık. Futbolu çok seviyorum. Bazen futbolcu olsaydım da mutlu olurdum diye düşünüyorum.

Maçlara gidiyor musun hiç?

Maçlara gitmedim, gitme fırsatım olmadı. Antrenmanlarımız her zaman yoğun bir şekilde sürüyor. Beşiktaş'ın maçına gitmek isterim.

Fırsat buldukça Beşiktaş maçlarını izliyor musun? Favori oyuncun kim?

Beşiktaş maçlarını izliyorum evet. Güncel kadroda en beğendiğim oyuncu Rosier. Çok savaşçı bir oyuncu.

Beşiktaş tarihinde en sevdiğin futbolcu kim?

İlhan Mansız.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın için flaş yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman, kaç günde belli olur? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
MasterChef kim elendi? Dün akşam MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde veda eden isim belli oldu!
Son dakika: İrfan Can ve Mert Hakan Pereira'ya açık açık sordu! 'Biz onu Galatasaray'ın elinden aldık...'
Son dakika haberi: Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e flaş sözler! "Milyonların merak ettiği şey..."
Son dakika: Ronaldo'nun muhteşem başlangıcı sonrası Solskjaer'den olay yorum! 'Her maç oynaması imkansız...'
DGS tercih sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? ÖSYM 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Son dakika haberler: Ukraynalı mankenin ölümünde flaş! Ellerini arkadan kelepçeleyip...
Gençleri cinsiyetsizliğe sürükleyen tehlike: K-Pop!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokyo 2020'de gönülleri fethetmişti! Hatice Kübra İlgün'den Beşiktaş açıklaması: 'İlhan Mansız...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA