Afet yaralarını biz saracağız

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2016'dan bu yana düzenledikleri Etnospor Kültür Festivali'ni bu yıl yapmayacaklarını söyledi. İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Mas Güreşi Şampiyonası için düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, "Yaz boyunca yaşadığımızsel ve yangın afetlerindenyola çıkarak, bu yılfarklı bir yol izlemeyi uygungördük. Kızılay ve AFAD ile iş birliği yaparak afet bölgelerinde yaraların sarılmasına katkı sağlayacağız. MEB ile çalışıyoruz, afetten etkilenen tüm ortaokullara gideceğiz, kendi imkânlarımızla etkinlikler yapacağız. Malzemeleri de okullarımıza bırakacağız. MEB'deki arkadaşlarımızda bunun doğru bir yaklaşımolduğunu söylediler. Sponsorlarımıza da bu fikri destekledikleri için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYORUZ
ERDOĞAN, Etnospor kültürünün gelişmesini hedeflediklerini belirterek, "Her yıl Etnospor forumlarını yapıyoruz. Seneye inşallah Bakü'de yapacağız. 9 ülkeden 14 akademisyenle Geleneksel Sporcular Araştırma İcra Kurulu kurduk. Dünya Geleneksel Sporlar Etnosporlar Ansiklopedisi çalışmasını ve dünya çapında doktora bursunu başlattık. Doktora tezi geleneksel sporlar dalında olan araştırmacıları bursla destekliyoruz. Yedi yıl öne başladığımız bu yolda her geçen gün daha fazla ülkeyi ve spor dalını kapsayarak yürüyoruz" şeklinde konuştu.
MAS GÜREŞİ İSTANBUL'DA
BİLALErdoğan, 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın 2. ayağının, 18-19 Eylül'de Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceğini açıklayıp, "Şampiyonaya 12 ülkeden yaklaşık 150 sporcu katılacak. Halkımızı, tedbirlere uymak kaydıyla okçuluk, mas güreşi, mangala gibi oyunları ücretsiz olarak denemeye davet ediyoruz" dedi.