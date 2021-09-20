Helal olsun size

Ampute Futbol Milli Takımımız, rakiplerini eze eze geldiği Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı da yendi. Türkiye, 19 Eylül Gaziler Günü’nde üst üste 2. kez kupayı kaldırdı
Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğunu alarak göğsümüzü kabarttı. Ay-Yıldızlılar, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen turnuvanın final mücadelesinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın 6. dakikasında Ömer Güleryüz'ün attığı golle önegeçen, 10'da yine Ömer'le 2-0'ı bulanMillilerimiz, 21'de Kemal Güleş'inplase vuruşuyla fakı 3'e çıkardı. 23'tede Rahmi Özcan'ın sert şutuyla ilk yarıyı4-0 üstün tamamladık. İkinci devreye de Ömer'in golüyle başlayan ekibimiz, skora rağmen duraklamadı ve hücum futboluna devam etti. 42'de gelen Kemal'in golü de sonucu belirledi: 6-0. Turnuvada 11 gol kaydeden Ömer Güleryüz, hemgol kralı oldu hem de 'En değerli oyuncu'seçildi. Ampute Milli Takımımız şampiyonaya 10-0'lık Gürcistan galibiyetiyle başlamıştı. Ardından İtalya'yı da11-0 mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0'lık sonuçla saf dışı bıraktı. Yarı finalde de Rusya'yı 5-2 deviren Ay-Yıldızlılar, bu galibiyetlerini 19 Eylül Gaziler Günü'nde taçlandırarak kupayı almanın haklı gururunu yaşadı.
'İYİ Kİ VARSINCUMHURBAŞKANIM' FUTBOLCU olarak yaşadığı Avrupa şampiyonluğunun ardından, aynı başarıyı Milli Takım Teknik Direktörü olarak da tadan Osman Çakmak, şunları söyledi: "Kura çekiminde tarihe ve fikstüre baktım. Allah'ım, final 19 Eylül GazilerGünü'ne denk geliyor. Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden Aziz Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümüzü tuttuk. Yarın (Bugün) 14.00'te İstanbul'da olacağız. Falcao, Van Persie gelincehavalimanına milyonlar akıyorsa Fenerbahçe, Beşiktaş,Galatasaray ve Trabzonsporlu taraftarları bizim için debekliyoruz. Cumhurbaşkanımız her zaman büyük destek verdi. Allah ondan binlerce kez razı olsun. İyi ki varsın."
ASKER SELAMI
Milli Takımımız, teknik direktör Osman Çakmak'ın önderliğinde maçın ardından hep birlikte Türk seyircilerin bulunduğu tribüne giderek asker selamı verdi.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
AMPUTE Futbol Milli Takımımız'a tüm Türkiye tebriklerini iletirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesiyazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinlegurur duyuyor çocuklar…" Avrupa futbolunun patronu UEFA da Twitter hesabındanTürkiye'yi bu başarısından dolayı kutladı.
MURAT ÖZBOSTAN
Azmin, pes etmemenin 2. zaferi
AY-YILDIZLI bayrağımızı büyük bir gururla temsil ederek tüm Türkiye'yi sevince boğan Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımımız'ı canı gönülden kutluyorum… Yüreklerini bir kez daha ortaya koyarak tarihe adlarını yazdırdılar. Olimpiyatlarda aldığımız madalyalar ile sevindik bir süre önce… Sporcularımız kadar onları televizyonbaşında izleyen milyonlar gözyaşlarıdöktü. Dün gece bir kez daha aynı mutluluğu yaşadık. Hem de İspanya'yı Gaziler Günü'nde eze eze yenerek… Ülke olarak futbolda milyon Euro'ların sokağa dökülüp uluslararası başarılara hasret kaldığımız bir zamanda Ampute FutbolMilli Takımı'nın kupasının bir ders vemesaj olmasını umuyorum! Ülkemizdeki milyonlarca gence pes etmemenin, azmin, takım oyununun en güzel örneklerini gösteren Milli Takımımız'ın, gelecek yıllarda da böylesine tarihi zaferler kazanacağına inanıyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen kocaman yürekli futbolculara, teknik ekibe ve başarıda emeği geçen herkese kocaman teşekkür...