Mas Güreşi’nde görkemli kapanış

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağının en iyileri İstanbul'daki Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde belli oldu. Şampiyonanın final gününde Dünya Etnospor KonfederasyonuBaşkanı veOkçular VakfıMütevelliHeyeti Üyesi BilalErdoğan, Gençlikve Spor BakanYardımcısı Hamza Yerlikaya,organizasyona katılan ülkefederasyonlarının temsilcileri,Bahçelievler Belediye BaşkanıHakan Bahadır ve ilçe yönetimindensorumlu üyeler de locada karşılaşmaları takip etti. Şampiyonaya12 ülkeden 104 sporcu katılımgösterdi. İlk gün 48 isim yarışırken, son gün ise 45'i erkek, 13'ü kadın olmak üzere toplamda 58 mas güreşi sporcusu kürsüye çıkmak için kıyasıya mücadelele verdi. Sporseverler de tribünden heyecanı doyasıya yaşadı.
ZİRVE RUS SPORCULARIN
Erkekler 65 kiloda zafer, Rus sporcu Krylov Viktor'un olurken, 2. sırayı Toktoshev Bekmyra aldı. 70 kiloda zirveyi Kırgızistanlı Aitbaev Eldos, 2.'liği de Rus Burnashev Petr aldı. 80 kiloda şampiyon Rus sporcu Ivanov Stanislav olurken, diğer Rus sporcu Atastyrov Aisen de 2. sırayı elde etti. 105 kiloda kazanan Rus Popov Dimitri oldu. 2. sırayı yine aynı ülkeden Pogoreltsev Mikhail aldı. 125 kiloda zirve Rus Frolkin Sergei'nin, 2.'lik ise yine Rus Kolibabchuk Viktor'un oldu. Kadınlar65 kiloda Kırgızistanlı Nurzhanova Kymbat birinci, Rus Belolubskaia Ekaterina ikinci sırayı elde etti.. 85+ kiloda ise birincilik kürsüsünün sahibi Rus Tikhanova Svetlana olurken, ikincilik Rus Kochesokova Kristina'nındı.
BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR
DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, kapanış konuşmasında gelen misafirlere teşekkür etti. Bilal Erdoğan, "Dünya Mas Güreşi Federasyonu'nun bir etkinliğini İstanbul'da yaptığımız için çok mutluyuz. Katılan bütün sporculara teşekkür ediyoruz. Mas Güreşi'nin dünyada büyüyerek devametmesinde Dünya Mas Güreşi Federasyonu'nunçok büyük emekleri var. Kendilerine teşekkürlerimisunuyorum. Altın madalya alan sporcularımızıtebrik ediyorum" diye konuştu.