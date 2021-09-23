Filenin Sultanları, Ihlara’da buluştu

Ihlara Voleybol Turnuvası'nda Kuzeyboru ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Aksaray'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Filenin Sultanlarını buluşturan 'Ihlara Voleybol Turnuvası'nda Kuzeyboru - Galatasaray maçını Vali Aydoğdu seyircilerle birlikte izledi.

Aksaray'da düzenlenen Ihlara Voleybol Turnuvası'na Sultanlar Liginde mücadele eden Galatasaray, PTT, Mert Grup Sigorta ve Kuzeyboru'nun katılıyor.

Son zamanlarda adını yazarlık, tarım ve astronomi kampları ile duyuran Aksaray sporda da yeni cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Aksaray'da tarımdan türizme, spordan kültüre bir çok alanda yapılan faaliyetleri destekliyor.

Vali Aydoğdu, protokol alanında kendine ayrılan yerde değil ilçelerden gelen öğretmen ve öğrencilerin arasına oturarak maçı ilgiyle izledi.

Vali Aydoğdu; "Sporla uğraşan insanların kişilikleri farklı oluyor. Gençlerimizin mutlaka bir spor dalı ile ilgilenmeleri her açıdan önemli. İlimizde bu anlamda gençlerimize rol model olacak sporcularımızı destekleyeceğiz. Aksaray aynı zamanda sporun cazibe merkezi olacak." dedi.