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Giriş Tarihi: 23.9.2021 10:52

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, bronz madalya maçına çıkacak

İHA
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, bronz madalya maçına çıkacak

Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan klasik yay karışık milli takımı, yarı finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu. Mete ve Yasemin Ecem, yarın Japonya ile bronz madalya maçına çıkacak.

2021 yılının son açık hava etkinliği olan ve Dünya Okçuluk Federasyonu açık hava finalleri öncesi tüm dünyadan gelen sporcuların kıyasıya ter döktüğü Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, yarı finalde karşılaştığı Rusya Okçuluk Federasyonu'na 6-2 mağlup oldu.

İkili, olimpiyat oyunlarında Mete Gazoz'un yarı Finalde elediği okçuluğun efsane isimlerinden sayılan Takaharu Furukawa ve Miki Nakamura'dan oluşan Japon Karışık Takımı'na karşı, 24 Eylül Cuma günü TSİ 20.10'da bronz madalya için mücadele edecek.

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Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, bronz madalya maçına çıkacak
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