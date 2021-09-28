Volkan Demirel’e sürpriz teknik direktörlük teklifi!

VOLKAN DEMİREL TEKLİFİ REDDETTİ

Son olarak Yusuf Şimşek ile çalışan ve daha sonra yollarını ayıran Balıkesirspor'da yeni teknik direktörlük arayışları devam ediyor. Balıkesirpor yönetimi son olarak Volkan Demirel'e teklif götürdü.