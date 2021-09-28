Volkan Demirel’e sürpriz teknik direktörlük teklifi!

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlayan eski Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in herhangi bir takıma gidip gitmeyeceği merak ediliyordu.
BALIKESİRSPOR'DAN VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF
Volkan Demirel'e ilk teklif geldi. Akşam gazetesinin bir haberine göre, TFF 1. lig ekiplerinden Balıkesirspor, Volkan Demirel'e antrenörlük için teklifte bulundu.
VOLKAN DEMİREL TEKLİFİ REDDETTİ
Son olarak Yusuf Şimşek ile çalışan ve daha sonra yollarını ayıran Balıkesirspor'da yeni teknik direktörlük arayışları devam ediyor. Balıkesirpor yönetimi son olarak Volkan Demirel'e teklif götürdü.
Volkan Demirel, Balıkesirspor'dan gelen teklifi reddetti. Balıkesirspor'u şu an U-19 takımı hocası Umut Baysal çalıştırıyor.
SÜPER LİG EKİBİ VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF Mİ GÖTÜRDÜ?
Aynı habere göre, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör İrfan Buz'dan memnun olmadığı iddia edildi. Yeni Malatyaspor'da Volkan Demirel isminin geçtiği fakat başkan Adil Gevrek'in bu hamleyi yapmak istemediği ifade edildi.