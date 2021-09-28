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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:03 Son Güncelleme: 28.9.2021 11:09

Volkan Demirel'e sürpriz teknik direktörlük teklifi!

Volkan Demirel’e sürpriz teknik direktörlük teklifi!

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'e sürpriz teklif geldi. Futbol yorumculuğu yapan Volkan Demirel, son olarak Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe'nin teknik ekibinde görev almış ve daha sonra Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Ayrılık konuşmasında "Önümde 3-4 opsiyonum var. Teklif yapanlar da var..." demişti. İşte Volkan Demirel'e gelen ilk sürpriz teklif.

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlayan eski Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in herhangi bir takıma gidip gitmeyeceği merak ediliyordu.

BALIKESİRSPOR'DAN VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF

Volkan Demirel'e ilk teklif geldi. Akşam gazetesinin bir haberine göre, TFF 1. lig ekiplerinden Balıkesirspor, Volkan Demirel'e antrenörlük için teklifte bulundu.

VOLKAN DEMİREL TEKLİFİ REDDETTİ

Son olarak Yusuf Şimşek ile çalışan ve daha sonra yollarını ayıran Balıkesirspor'da yeni teknik direktörlük arayışları devam ediyor. Balıkesirpor yönetimi son olarak Volkan Demirel'e teklif götürdü.

Volkan Demirel, Balıkesirspor'dan gelen teklifi reddetti. Balıkesirspor'u şu an U-19 takımı hocası Umut Baysal çalıştırıyor.

SÜPER LİG EKİBİ VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF Mİ GÖTÜRDÜ?

Aynı habere göre, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör İrfan Buz'dan memnun olmadığı iddia edildi. Yeni Malatyaspor'da Volkan Demirel isminin geçtiği fakat başkan Adil Gevrek'in bu hamleyi yapmak istemediği ifade edildi.

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Volkan Demirel'e sürpriz teknik direktörlük teklifi!
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