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Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:52 Son Güncelleme: 29.9.2021 17:03

Oleksandr Usyk’ten bomba itiraf! “Nakavt etmemem için uyarıldım…”

Oleksandr Usyk’ten bomba itiraf! “Nakavt etmemem için uyarıldım…”

Geçtiğimiz cumartesi günü Londra’da unvan maçında karşı karşıya gelen ABD'li boksör Anthony Joshua ve Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk maçında puanla kazanan 34 yaşındaki Ukraynalı Usyk olmuştu. Basın toplantısında konuşan Usyk, antrenörü ve maçla ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Boks severler merakla beklediği ağır sıklet maçında Anthony JoshuaOleksandr Usyk mücadelesinde kazanan Usyk olmuştu. Maçın ardından sonra gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Usyk, düzenlediği basın toplantısında yaşananlarla ilgili çok konuşulacak ifadelerde bulundu. Usyk, hocasının ona kenardan söylediklerini itiraf etti.

"BİRİSİNİ SEVDİKLERİNİN KARŞISINDA NEDEN YERE DÜŞÜREYİM?"

Usyk, basın toplantısında ona kenardan gelen uyarıları dile getirdi. Usyk'in çok konuşulacak sözleri şöyle: "Bu bir dövüş sporu. Burada birisini annesi, babası, akrabaları ve sevdiği birisinin karşısında neden yere düşüreyim?"

"ASLINDA NAKAVT ETMEK TEHLİKELİ BİR ŞEY"

"Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Nakavt etmek sağlık açısından tehlikeli bir şey."

"NAKAVT ETMEMEM İÇİN UYARILDIM"

Usyk, Anthony Joshua'yı nakavt edecek duruma getirmeme konusunda kenardan uyarıldığını açıkladı. Usyk şunları söyledi: "Joshua'yı nakavt etme gibi bir niyetim yoktu. Kenardaki antrenörüm beni bu konuda uyardı."

"BAŞLANGIÇTA ONA ÇOK SERT VURDUM..."

"Başlangıçta ona çok sert vurdum ve onu bayıltmaya çalıştım aslında. Ama sonra antrenörüm beni kenardan uyardı ve işimi yapmam gerektiğini ifade etti.

34 yaşındaki Usyk, bilindiği gibi son şampiyon Anthony Joshua'yı 12 rauntluk mücadele sonrası üç hakemden de daha yüksek puan alarak (117-112, 116-112, 115-113) oybirliğiyle maçın galibi ilan edilmişti.

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Oleksandr Usyk’ten bomba itiraf! “Nakavt etmemem için uyarıldım…”
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