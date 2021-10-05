Deontay Wilder rakibi Tyson Fury’e küfür etti! Ortalığı karıştıran sözler...

"FURY'İ YERE SERECEĞİM"

Wilder, dün söylediği sözlerde, Fury'nin eldivenlerinin içinde sert cisimler olduğu ve bu konuda hile yaptığını ifade etti. Wilder konuşmasında, "Cumartesi günü Fury'i yere sereceğim ve daha sonra iki elimi de havaya kaldırarak bunu kutlayacağım" dedi.