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Giriş Tarihi: 5.10.2021 09:51 Son Güncelleme: 5.10.2021 09:57

Deontay Wilder rakibi Tyson Fury'e küfür etti! Ortalığı karıştıran sözler...

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Deontay Wilder rakibi Tyson Fury’e küfür etti! Ortalığı karıştıran sözler...

Cumartesi günü ağır sıklet şampiyonluğu için Las Vegas’ta yapılacak olan Tyson FuryDeontay Wilder dövüşü öncesi iki boksör de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. En son maçta Fury’e yenilen Wilder’ın antrenmanda Fury için söyledikleri gündem oldu. İşte ortalığı karıştıracak sözler…

Milyonlarca boks severlerin büyük bir heyecanla beklediği Tyson FuryDeontay Wilder maçı öncesi Wilder, Fury'i suçlamaya devam ediyor.

KÜFÜR EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

ABD'li boksör Deontay Wilder, antrenman yaptığı sırada söylediği sözler olay oldu. Dün, Fury'nin dövüşlerde hileler yaptığını iddia eden Wilder bugün de yayınlanan bir video da Fury'e küfür ederken görüntülendi.

"SEN PİSLİK BİR DOLANDIRICISIN"

Wilder, kameraya karşı "F…..ing Cheating" diyerek Fury'e küfür ettiği görülüyor. "Sen pislik bir dolandırıcısın, hilecinin tekisin" diyen Wilder'in çok sinirli olduğu görülüyor.

PBC'ye konuşan Wilder, "Tek yapmam gereken onu yenmek olacak. O iyi değil, tek yapmam gereken bunun yarısı. Fury, insanların düşündüğü gibi biri değil. O lanet olası bir dolandırıcı."

"Harika hissediyorum. Harika bir ekibim var, herkes aynı fikirde. Ve aynı fikirde olan bir ekibiniz olduğunda, talimatlar daha da netleşir."

"FURY'İ YERE SERECEĞİM"

Wilder, dün söylediği sözlerde, Fury'nin eldivenlerinin içinde sert cisimler olduğu ve bu konuda hile yaptığını ifade etti. Wilder konuşmasında, "Cumartesi günü Fury'i yere sereceğim ve daha sonra iki elimi de havaya kaldırarak bunu kutlayacağım" dedi.

Diğer yandan Wilder, koçunun üzerine çok fazla su döktüğünü ve bu yüzden ağırlaştığını ifade etmişti. Bu yüzden koçunu kovan Wilder'in iddiaları ortalığı karıştırdı.

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Deontay Wilder rakibi Tyson Fury'e küfür etti! Ortalığı karıştıran sözler...
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