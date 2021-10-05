Mete Gazoz'un Paris hedefi büyük! "Bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz"

Mete Gazoz, yaz mevsiminin kendisini için harika geçtiğini belirterek, "Bu yaz benim için başlangıcından sonuna kadar harika geçti. Olimpiyatlardaki altın madalyanın bir kutlaması oldu. Yaklaşık 15 gün kadar hiç antrenman yapmadan gün geçirdiğim oldu. Bu dünya şampiyonası bizim için hedef yarışmamız değildi, olimpiyatlardan sonra olduğu için. Olimpiyatlardan sonra zihinsel olarak bir tatmin olma durumu oluyor. Buna rağmen güzel bir şampiyona geçirdik. Sonucunda da üçüncü olduk. Burada da dördüncü olsaydık herhalde tarihe geçecektik. (Gülerek) Bu sene hem Avrupa Şampiyonası'nda, hem olimpiyatlarda hem de dünya şampiyonasında dördüncü olacaktık. Neyse ki bu şanssız talihimizi dünya şampiyonasında kırmış olduk" ifadelerini kullandı.