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Giriş Tarihi: 5.10.2021 12:01

Mete Gazoz'un Paris hedefi büyük! "Bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz"

DHA
Mete Gazoz’un Paris hedefi büyük! Bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olimpiyatlardaki hedefini açıkladı. Bir ilke imza atmak istediğini söyleyen Gazoz, "3 sene sonra Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda bu sefer ferdi olarak değil mix takım ve erkek takımda madalya alıp, yine bir ilke imza atmak istiyoruz" dedi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan, ardından ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında 3'üncülük kürsüsüne çıkan Mete Gazoz, açıklamalarda bulundu.

Mete Gazoz, yaz mevsiminin kendisini için harika geçtiğini belirterek, "Bu yaz benim için başlangıcından sonuna kadar harika geçti. Olimpiyatlardaki altın madalyanın bir kutlaması oldu. Yaklaşık 15 gün kadar hiç antrenman yapmadan gün geçirdiğim oldu. Bu dünya şampiyonası bizim için hedef yarışmamız değildi, olimpiyatlardan sonra olduğu için. Olimpiyatlardan sonra zihinsel olarak bir tatmin olma durumu oluyor. Buna rağmen güzel bir şampiyona geçirdik. Sonucunda da üçüncü olduk. Burada da dördüncü olsaydık herhalde tarihe geçecektik. (Gülerek) Bu sene hem Avrupa Şampiyonası'nda, hem olimpiyatlarda hem de dünya şampiyonasında dördüncü olacaktık. Neyse ki bu şanssız talihimizi dünya şampiyonasında kırmış olduk" ifadelerini kullandı.

"GİTTİĞİM YOLUN DOĞRU OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"
Yakaladığı başarıların ardından insanların gösterdiği yoğun ilginin kendisine baskı yaratmadığını söyleyen Milli okçu, "Üzerimde hiçbir zaman baskı olmadı. İlerleyen zamanlarda da baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Bu beni mutlu eden bir şey. Bana örnek aldığın bir sporcu var mı diye sorduklarında ben hayır, ben kendim örnek bir sporcu olmak istiyorum derdim. Şu anda da bu yolda adım adım gitmeye devam ediyorum. Tabii bu güzel ilgiyle karşılaşınca gittiğim yolun doğru olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

Gelecek hedeflerinden de bahseden Mete Gazoz, "3 sene sonra Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda bu sefer ferdi olarak değil mix takım ve erkek takımda madalya alıp, yine bir ilke imza atmak istiyoruz" diye konuştu.


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Mete Gazoz'un Paris hedefi büyük! "Bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz"
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