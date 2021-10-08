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Giriş Tarihi: 8.10.2021

Cem İlkel’den tarihi başarı

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD'de gerçekleştirilen Indian Wells turnuvasında ana tabloya kaldı. 26 yaşındaki sporcu, seviye olarak dört büyük Grand Slam'den sonra en önemli turnuvalardan kabul edilen organizasyonda, ABD'li Govind Nanda'yı 2 saat 19 dakikalık müsabaka sonunda 6-1, 2-6 ve 6-4 setlerle 2-1 yenerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı. Cem bu başarısıyla, 2015 yılında Roma Masters turnuvasında mücadele eden Marsel İlhan'dan sonra bir masters turnuvasında ana tabloya kalan ikinci Türk raket oldu. Milli sporcu, ana tablo ilk turunda ABD'li Jenson Brooksby ile karşılaşacak.

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Cem İlkel’den tarihi başarı
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