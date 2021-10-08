Futboldaki tribünü Formula 1’de de görelim!

RED Bull Racing pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton ile girdiği yarışta baskı hissetmediğini belirtirken takvimin en güzel pistlerinden biri olarak İstanbul'u gösterdi. SABAH Spor'un sorularını yanıtlayan Hollandalı pilot, Türk taraftarların futboldaki ilgisinin F1'de de etkisini göreceklerini belirtip şunları söyledi: "Futbolda Türkiye'den birkaç kulübü tanıyorum.Tabii ki Sneijder'in ya daVan Persie'nin Türkiye'de futboloynadıklarını biliyorum. Futbol anlamında iki ülkenin çok iyi ilişkileri olduğuna da hakimim. Türkiye'de futbol tutkusunun çok büyük olduğundan da haberdarım. Örneğin bir Türk kulübününŞampiyonlar Ligi'ndeki maçınıizlerken tribünlerin dolu olduğunuve oradaki tutkuyu görebiliyorsunuz.Bunu da görmek gerçektenharika."