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Giriş Tarihi: 8.10.2021

Futboldaki tribünü Formula 1’de de görelim!

MEHMET ÖZCAN
Futboldaki tribünü Formula 1’de de görelim!

Red Bull pilotu Max Verstappen SABAH Spor’un sorularını yanıtladı, Türk taraftarlara çağrıda bulundu

RED Bull Racing pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton ile girdiği yarışta baskı hissetmediğini belirtirken takvimin en güzel pistlerinden biri olarak İstanbul'u gösterdi. SABAH Spor'un sorularını yanıtlayan Hollandalı pilot, Türk taraftarların futboldaki ilgisinin F1'de de etkisini göreceklerini belirtip şunları söyledi: "Futbolda Türkiye'den birkaç kulübü tanıyorum. Tabii ki Sneijder'in ya da Van Persie'nin Türkiye'de futbol oynadıklarını biliyorum. Futbol anlamında iki ülkenin çok iyi ilişkileri olduğuna da hakimim. Türkiye'de futbol tutkusunun çok büyük olduğundan da haberdarım. Örneğin bir Türk kulübünün Şampiyonlar Ligi'ndeki maçını izlerken tribünlerin dolu olduğunu ve oradaki tutkuyu görebiliyorsunuz. Bunu da görmek gerçekten harika."

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Futboldaki tribünü Formula 1’de de görelim!
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