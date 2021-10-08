Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton ile girdiği yarışta baskı hissetmediğini belirtirken takvimin en güzel pistlerinden biri olarak İstanbul'u gösterdi.
SABAH Spor'un sorularını yanıtlayan Hollandalı pilot, Türk taraftarların futboldaki ilgisinin F1'de de etkisini göreceklerini belirtip şunları söyledi:
"Futbolda Türkiye'den birkaç kulübü tanıyorum. Tabii ki Sneijder'in ya da Van Persie'nin Türkiye'de futbol oynadıklarını biliyorum. Futbol anlamında iki ülkenin çok iyi ilişkileri olduğuna da hakimim. Türkiye'de futbol tutkusunun çok büyük olduğundan da haberdarım. Örneğin bir Türk kulübünün Şampiyonlar Ligi'ndeki maçını izlerken tribünlerin dolu olduğunu ve oradaki tutkuyu görebiliyorsunuz. Bunu da görmek gerçekten harika."
DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA
Formula 1'de sezonun 16. yarışı öncesinde antrenman turları ile heyecan bugün başlıyor. İstanbul Park'taki 3 günlük organizasyonda bugün antrenman turları yapılacak, sonrasında yarın 15.00'te sıralama turları gerçekleştirilecek.
Tüm dünyanın gözünün çevrileceği yarış ise pazar günü 15.00'te başlayacak. 2005-2011 yılları arasında İstanbul'da düzenlenen yarışlar, geçen sezon yeniden Türkiye'ye dönerken bu yıl da İstanbul yarış takviminde yer aldı.
Bugün antrenman turlarında gözler elbette zirve mücadelesi veren 246.5 puanlı McLaren'den Lewis Hamilton ile 244.5 puanlı Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'de olacak. Sürücüler klasmanında Valteri Bottas ise 151 puanda.
SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE GİDİLİYOR
İlk yarış: 2005
Pist uzunluğu: 5.338 km
Pist tasarımcısı: Hermann Tilke
Maliyet: 300 milyon TL
Tur sayısı: 58
Toplam mesafe: 309.396 km
Başlangıç-bitiş düzlüğü: 655.5 m
Viraj sayısı: 14
En yüksek hız: 320 km/s
Pist genişliği: 14-21.5 metre
Pist rekoru: 1:24.770 (2005, Juan Pablo Montoya)
Toplam Tesis alanı: 2.215.000 m2
RED BULL TARİHİ TASARIMLA YARIŞACAK
Red Bull bu sezon son kez güç ünitesi sağlayacak olan Honda'ya jest için İstanbul'da özel tasarım araçla yarışacak. Daha önce Japonya'da yapılması planlanan bu jestin, pandemi nedeniyle bu yarışın iptali sonrasında Türkiye'de gerçekleşmesine karar verildi. Max Verstappen ve Sergio Perez, İstanbul'da F1'de Richie Ginther ile 1965 Meksika Grand Prix'sinde galibiyet alan ilk Japon aracı olan, Honda RA 272'den ilham alınan beyaz renk ağırlıklı araçlarla yarışacak.
BAKAN KASAPOĞLU: BURASI EN SEVİLEN PİSTLERDEN BİR TANESİ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu. 3 gün sürecek organizasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Kasapoğlu, "Intercity İstanbul Park, yapısı ve tasarımıyla dünyada yarışmacıların en sevdiği 3 pistten bir tanesi… Bu durum yarışın enerjisine de yansıyor. İstanbul Park'ta gerçekleşen yarışların daha bir heyecanlı geçtiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İSTİKLAL MARŞIMIZI GÖKSEL SESLENDİRECEK
Türkiye Grand Prix 2021'de pazar günü koşulacak yarışta İstiklal Marşımızı, Göksel seslendirecek. Açılış seremonisinde marşımızı seslendirecek olan sanatçı, kendisi için hem gurur verici hem de büyük bir deneyim olacağını söyledi. Geçen sezon İstanbul'daki yarışta İstiklal Marşı'mızı Ajda Pekkan seslendirmişti.