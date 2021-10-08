"Futbolda Türkiye'den birkaç kulübü tanıyorum. Tabii ki Sneijder'in ya da Van Persie'nin Türkiye'de futbol oynadıklarını biliyorum. Futbol anlamında iki ülkenin çok iyi ilişkileri olduğuna da hakimim. Türkiye'de futbol tutkusunun çok büyük olduğundan da haberdarım. Örneğin bir Türk kulübünün Şampiyonlar Ligi'ndeki maçını izlerken tribünlerin dolu olduğunu ve oradaki tutkuyu görebiliyorsunuz. Bunu da görmek gerçekten harika."