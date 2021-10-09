Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1’de antrenman turları sona erdi! Gasly en hızlı isim oldu
Giriş Tarihi: 9.10.2021 13:39 Son Güncelleme: 9.10.2021 13:47

Formula 1’de antrenman turları sona erdi! Gasly en hızlı isim oldu

İHA
Formula 1’de antrenman turları sona erdi! Gasly en hızlı isim oldu

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'inde heyecan devam ediyor. Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’inde üçüncü antrenman turları sona erdi. Intercity İstanbul Park pistinde, günün en hızlı ismi AlphaTauri’den Pierre Gasly oldu. Dün yapılan antrenman turlarında Interciy İstanbul Park’ta üst üste rekorlar kırılırken, bugün yağış nedeniyle pilotların hızları da düştü. Sıralama turları saat 15:00'da başlayacak. Yarış ise yarın saat 15.00’te start alacak. Antrenman turlarında George Russell ise yarışı tamamlayamadı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde ikinci gün, 1 saat süren üçüncü antrenman turlarıyla başladı.

GASLI ANTRENMAN TURLARINDA EN HIZLI İSİM OLDU

Yağmurlu havada koşulan üçüncü antrenman turlarında en hızlı isim AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly oldu.

1:30,447'lik derecesiyle üçüncü antrenman turunun en hızlısı olan Pierre Gasly'yi; 1:30,611'lik derecesiyle Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve 1:30,684'lük derecesiyle Red Bull'un Meksikalı yarışçısı Sergio Peres takip etti. Yağmurlu hava nedeniyle pilotlar bazı virajlarda spin atarken, Williams pilotu George Russell'ın aracının spin attıktan sonra çakıllara takılması nedeniyle kırmızı bayrak kararı çıktı.

Dün yapılan antrenman turlarında Interciy İstanbul Park'ta üst üste rekorlar kırılırken, bugün yağış nedeniyle pilotların hızları da düştü. Dünkü antrenman turlarında en hızlı isim olan Lewis Hamilton, 1:23,804'lük derecesiyle rekor kırarken, Hamilton'un bugünkü derecesi 1:33,636 oldu. İstanbul Park'ta bugün saat 15.00'te sıralama turları koşulacak. Yarış ise yarın saat 15.00'te start alacak.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix üçüncü antrenman turlarındaki dereceler şu şekilde:

1- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:30,447
2- Max Verstappen (Red Bull): 1:30,611
3- Sergio Perez (Red Bull): 1:30,684
4- Carlos Sainz (Ferrari): 1:31,262
5- Charles Leclerc (Ferrari): 1:31,543
6- Fernando Alonso (Alpine): 1:31,545
7- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:31,572
8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:31,981
9- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:31,996
10- Esteban Ocon (Alpine): 1:32,089
11- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:32,097
12- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:32,111
13- Mick Schumacher (Haas): 1:32,228
14- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:32,270
15- Lando Norris (McLaren): 1:32,314
16- Lance Stroll (Aston Martin): 1:33,348
17- Nikita Mazepin (Haas): 1:33,425
18- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:33,636
19- Nicholas Latifi (Williams): 1:35,681
20- George Russell (Williams): Turunu tamamlayamadı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Türkiye - Norveç maçı yorumu! "Kadroyu sahaya çıkaran kişi..."
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
3600 ek gösterge detayları belli oldu! 3600 ek gösterge artışı ne getirecek? Memur ve emekli maaş artışları...
Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı
Son dakika: Kulüpler Birliği ve TFF arasında tarihi anlaşma! Bundan sonra hakemler...
Son dakika haberi: Milliler Norveç karşısında fırsat tepti! Dünya Kupası yolunda kritik puan kaybı…
Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı ne kadar olacak ? İşte maaş tablosu!
Hem Türkiye'de hem de dünyada ilk olacak! İki aşamalı proje için tarih verildi
Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Kapı deliğine yerleştirip komşusunu gözetledi
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1’de antrenman turları sona erdi! Gasly en hızlı isim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA