Formula 1’de Türkiye Grand Prix’i heyecanı! İstanbul Park’ta yeni rekor...

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i heyecanı devam ediyor. Bugünkü heyecan 11:00'da başladı. Antrenman turları Pierre Gasly 1. sırada yer aldı. Saat 15:00'da ise sıralama turları heyecanı başladı.
SIRALAMADA İLK TURDA HAMİLTON İLK SIRADA YER ALDI - RİCCİARDO YARIŞ DIŞI KALDI
Lewis Hamilton, #TurkishGP 'de sıralama turlarının ilk turunu ilk sırada bitirdi. Lewis Hamilton İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanını yaptı: 1:23:082
İlk turda Daniel Ricciardo dışarda kaldı.
Alman pilot Sebastian Vettel ve Max Verstappen de pist zeminin azizliğine uğrayan pilotlar arasındaydı. Max Verstappen'in attığı spin'den sonra"güzel bir 360" ifadesini kullanarak gülümseten bir çıkış yaptı.
Son virajda spin atan Charles Leclerc: "Bu yere basma gücü seviyesinde orta sertlikteki lastiklerle sıkıntı yaşıyorum."