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Giriş Tarihi: 10.10.2021 22:17 Son Güncelleme: 10.10.2021 22:17

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu!

DHA
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu!

Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Down Avrupa Oyunları finalinde Portekiz ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz; Anıl Koçak (2), Resul Orakçı (2), Hami Maldız ve Birkan Dirici'nin golleriyle rakibini 6-0 yenerek şampiyon oldu.

Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Down Avrupa Oyunları finalinde Portekiz'i 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Millilere kupayı getiren golleri Anıl Koçak (2), Resul Orakçı (2), Hami Maldız ve Birkan Dirici kaydetti.

"O KUPA TÜRKİYE'YE GELECEK DEDİK GELDİ"

Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Onlar sahada, bizler tribünde heyecanımız doruklardaydı. Hepsi ile gurur duyuyoruz. Başaracağız dedik, başardık. Tarihimizde ilk defa Down Sendrom Futsal Milli Takımımız ile Avrupa Şampiyonu olduk.

Bizlere, bu güzel çocuklarımıza inanan ve her zaman destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Sayın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Sayın TFF Başkanımız Nihat Özdemir'e , Sayın TMPK Başkanımız Yavuz Kocaömer'e ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ailemize teşekkür eder şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu!
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