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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Spor turu

Spor turu
Gaziantep basket'ten farklı tarife
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Basketbol evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 82-49 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı. Rakibine ilk periyotta sadece 7 sayı attırıp maçı erken koparan Gaziantep Basketbol'da 5 oyuncu çift haneli sayı üretti. Günün bir diğer maçında Semt Yalova Belediye de sahasında HDİ Sigorta Afyon Belediye karşısında 63-51 kazandı.

En özel Avrupa şampiyonluğu
İTALYA'DA düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Ferrara şehrindeki şampiyonada milli takım finalde Portekiz'i 6-0'lık skorla mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular, maçtan sonra büyük bir sevinç yaşadı ve Türk bayrağı ile zafer pozu verdi.

Neymar: 2022'den sonra bırakabilirim
PARIS Saint- Germain'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Neymar, flaş bir açıklama yaptı. DAZN'da yayınlanan Neymar & The Line Of Kings adlı belgeselde konuşan 29 yaşındaki sol kanat, "Sanırım bu benim için son Dünya Kupası. Çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı, bilmiyorum. Bu yüzden elimden gelen her şeyi yapacağım. Kazanmak ve en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım" dedi.

Fenerbahçe set vermedi
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezonun ilk haftası dün oynanan maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe HDİ Sigorta, Cizre Belediye'yi deplasmanda 18-25, 18-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 yendi. Galatasaray HDİ Sigorta da son şampiyon Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Avşar Maden Suyu Afyon Bld- Arkas: 0-3, Altekma- Bursa BŞB: 0-3, Spor Toto-Halkbank: 1-3, Tokat Bld Plevne- Sorgun Belediye: 2-3.

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