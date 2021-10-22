Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sylvester Stallone’dan Tyson Fury’e çağrı! “Cehennem Melekleri’nde oyna!”
Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:34 Son Güncelleme: 22.10.2021 11:50

Sylvester Stallone’dan Tyson Fury’e çağrı! “Cehennem Melekleri’nde oyna!”

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Sylvester Stallone’dan Tyson Fury’e çağrı! “Cehennem Melekleri’nde oyna!”

WBC ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury, son dönemlerde adından söz ettirmeye devam ediyor. 33 yaşındaki Britanyalı boköre flaş bir teklif yapıldı. Efsanevi Rocky ve Rambo karakterlerini oynayan Sylvester Stallone, Tyson Fury’e “Cehennem Melekleri”nin yeni filminde oynama çağrısında bulunud. Bu çağrı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Las Vegas'ta Deontay Wilder'ı nakavt eden Tyson Fury, WBC ağır sıklet şampiyonluk unvanını korumuş ve daha sonra emekli olacağının sinyalini vermişti.

STALLONE'DAN TYSON FURY'E ÇAĞRI

Britanyalı boksöre flaş bir teklif geldi. Efsanevi Rocky ve Rambo karakterlerine can veren ünlü aktör Sylvester Stallone, Tyson Fury'e bir çağrıda bulundu.

YENİ FİLMDE FURY'E ROL TEKLİFİ

Stallone, Cehennem Melekleri serisinin yeni filmi için Britanyalı boksöre çağrıda bulundu. Yeni filmde oynamasını istediği Fury'e rol teklif etti.

Bir boks hayranı olan 75 yaşındaki Stallone, Fury'i şampiyon olması sebebiyle kutladı ve oyuncuya teklifte bulundu.

"CEHENNEM MELEKLERİ'NE NE DERSİN?"

Stallone, "Bence filmlerde harika bir kariyerin olabilir. Cehennem Melekleri'ne ne dersin? Anlaşma tamam gibi…" diyerek Fury'e yeni filmde rol teklif etti.

33 yaşındaki yenilmez Fury, geçtiğimiz günlerde emekli olmayı düşündüğünü ifade eden açıklamalarda bulunmuştu. Cehennem Melekleri'nin dördüncü filminde de devam eden paralı askerler hikayesi devam ediyor. Filmin önümüzdeki yıl çıkması bekleniyor.

5. FİLMDE TYSON FURY OLACAK MI?

Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren ve Megan Fox, rollerini yeniden canlandıran ünlü isimler arasında. Stallone, Fury'i 5. Karakter olarak filmde görmek istiyor.

SYLVESTER STALLONE'DAN WİLDER'A SAYGI SÖZLERİ

Creed filminin de oynayan Stallone Deontay Wilder için de şunları söyledi: "Geçtiğimiz gün bir saygı mesajı paylaşan ve bir savaşçı olduğunu kanıtlayan Deontay Wilder'a büyük saygı duyuyorum" dedi.

Fury, 5. Filmde olursa, Deontay Wilder da 6. Filmde olabilir mi?

EN ÇOK OKUNANLAR

Kritik MİT operasyonunda son dakika itirafı: MOSSAD'a bilgileri Zürih’te verdim
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Son dakika haberi: Vitor Pereira'ya şok sözler! "Büyük takımın küçük hocasıysanız..."
Erkan Özarman ahlaksız teklifi canlı yayında itiraf etti! BEST Model yarışmasında skandal üstüne skandal!
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yeni model getiriyoruz
Arsenal efsanesi Fransız yıldız Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi olmadı...'
Galatasaray, Rusya’dan zaferle döndü! Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova’yı yıktı…
Son dakika... Fenerbahçe'de Mesut Özil'den tepki! Vitor Pereira oyundan alınca böyle tepki gösterdi
KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK burs başvuruları ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?
Askerlik yerleri ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2021 Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı ve e-Devlet sorgulama ekranı aktif mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sylvester Stallone’dan Tyson Fury’e çağrı! “Cehennem Melekleri’nde oyna!”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA