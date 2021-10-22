Sylvester Stallone’dan Tyson Fury’e çağrı! “Cehennem Melekleri’nde oyna!”

SYLVESTER STALLONE'DAN WİLDER'A SAYGI SÖZLERİ

Creed filminin de oynayan Stallone Deontay Wilder için de şunları söyledi: "Geçtiğimiz gün bir saygı mesajı paylaşan ve bir savaşçı olduğunu kanıtlayan Deontay Wilder'a büyük saygı duyuyorum" dedi.

Fury, 5. Filmde olursa, Deontay Wilder da 6. Filmde olabilir mi?