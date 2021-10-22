Sylvester Stallone’dan Tyson Fury’e çağrı! “Cehennem Melekleri’nde oyna!”

Las Vegas'ta Deontay Wilder'ı nakavt eden Tyson Fury, WBC ağır sıklet şampiyonluk unvanını korumuş ve daha sonra emekli olacağının sinyalini vermişti.
STALLONE'DAN TYSON FURY'E ÇAĞRI
Britanyalı boksöre flaş bir teklif geldi. Efsanevi Rocky ve Rambo karakterlerine can veren ünlü aktör Sylvester Stallone, Tyson Fury'e bir çağrıda bulundu.
YENİ FİLMDE FURY'E ROL TEKLİFİ
Stallone, Cehennem Melekleri serisinin yeni filmi için Britanyalı boksöre çağrıda bulundu. Yeni filmde oynamasını istediği Fury'e rol teklif etti.
Bir boks hayranı olan 75 yaşındaki Stallone, Fury'i şampiyon olması sebebiyle kutladı ve oyuncuya teklifte bulundu.
"CEHENNEM MELEKLERİ'NE NE DERSİN?"
Stallone, "Bence filmlerde harika bir kariyerin olabilir. Cehennem Melekleri'ne ne dersin? Anlaşma tamam gibi…" diyerek Fury'e yeni filmde rol teklif etti.
33 yaşındaki yenilmez Fury, geçtiğimiz günlerde emekli olmayı düşündüğünü ifade eden açıklamalarda bulunmuştu. Cehennem Melekleri'nin dördüncü filminde de devam eden paralı askerler hikayesi devam ediyor. Filmin önümüzdeki yıl çıkması bekleniyor.
5. FİLMDE TYSON FURY OLACAK MI?
Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren ve Megan Fox, rollerini yeniden canlandıran ünlü isimler arasında. Stallone, Fury'i 5. Karakter olarak filmde görmek istiyor.
SYLVESTER STALLONE'DAN WİLDER'A SAYGI SÖZLERİ
Creed filminin de oynayan Stallone Deontay Wilder için de şunları söyledi: "Geçtiğimiz gün bir saygı mesajı paylaşan ve bir savaşçı olduğunu kanıtlayan Deontay Wilder'a büyük saygı duyuyorum" dedi.
Fury, 5. Filmde olursa, Deontay Wilder da 6. Filmde olabilir mi?