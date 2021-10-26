Haber Hattı

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Giriş Tarihi: 26.10.2021

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Haaland, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak
BORUSSIA Dortmund'da Erling Haaland şoku yaşanıyor. Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, "Haaland birkaç hafta oynayamayacak" derken Alman basını flaş bir iddia ortaya attı. Bild, 21 yaşındaki forvetin sakatlığının söylenenden ciddi olduğunu ve sezonun ilk yarısını kapattığını duyurdu. Buna göre Haaland, 7 Aralık'ta Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecekleri maçta kadroda olamayacak

Manchester United'da Solskjaer devri sona erdi
İNGILTERE Premier Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Liverpool'a karşı da 5-0'lık ezici bir skorla yenilen Manchester United'da teknik direktör Ole Solskjaer'in bileti kesildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 48 yaşındaki Norveçli hoca, bu hafta içinde gönderilecek ve cumartesi oynanacak Tottenham maçında takımın başında başka bir isim bulunacak. Solskjaer, Manchester United'ın başında 167 maçta 92 galibiyet, 37 beraberlik ve 38 mağlubiyet yaşamıştı.

Ekvadorlu atlet silahlı saldırıya kurban gitti
IKI hafta önce bıçaklanarak öldürülen Dünya rekortmeni Kenyalı atlet Agnes Tirop'un ardından spor dünyasına bir kötü haber daha geldi. Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İki yıl önce Doha'da Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede bronz madalya alan Quinonez'in, bir alışveriş merkezinin önünde öldürüldüğü bildirildi.

Boğaziçi, CUMHURBAŞKANLIĞI Yat Yarışları'yla renklenecek
CUMHURBAŞKANLIĞI 2. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla Boğaziçi'nde 29 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen organizasyonun tanıtım toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Organizasyonun ev sahibi İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Bu yıl parkurlarımızı hazırlarken İstanbulluların yarışları yakından izleyeceği, İstanbul'un eşsiz güzelliklerini tüm dünyanın göreceği şekilde tasarladık" dedi.
SAMET ÖZTÜRK

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