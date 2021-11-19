Çinli tenisçi Shuai Peng taciz iddiaları sonrası ortadan kayboldu! Dünya ayağa kalktı! WTA, BM ve tenisçiler...

Çin devlet kanalı CGTN Shuai'nin kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımladı. Mektupta, "Cinsel tacize uğradığım iddiaları doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum" yazıyordu. Ancak başta WTA yetkilileri olmak üzere kimse inanmadı. Son olarak ünlü tenisçi Serena Williams da meslektaşına destek verdi.

Çin tarafından ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "Bu, diplomatik bir konu değil. Olay hakkında bilgi sahibi değilim." ifadesini kullandı.