Çinli tenisçi Shuai Peng taciz iddiaları sonrası ortadan kayboldu! Dünya ayağa kalktı! WTA, BM ve tenisçiler...

Her şey, Çinli tenisçi Shuai'nin ülkesinin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin tacizine uğradığını açıklamasıyla başladı. Ünlü tenisçi, Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da 3 yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını açıkladı.
2 Kasım'daki açıklamadan sonra tecrübeli sporcudan haber alınamadı. Kadınlar Tenis Birliği(WTA) harekete geçerek, "Shuai ve tüm kadınlar sansürlenmeyi değil, duyulmayı hak ediyor. İddialar, tam, adil, şeffaf ve sansürsüz bir şekilde soruşturulmalı" şeklinde bir açıklama yaptı.
Aradan günler geçti. Ancak Shuai'den hala haber alınamıyor. İki grand slam ödüllü tenisçi için meslektaşları Sırp Novak Djokovic ile Fransız Nicolas Mahut mesaj yayınladı. Japon tenisçi Naomi Osaka da "WhereIsPengShuai" etiketiyle paylaşımda bulundu ve kitleleri harekete geçirdi.
Çin devlet kanalı CGTN Shuai'nin kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımladı. Mektupta, "Cinsel tacize uğradığım iddiaları doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum" yazıyordu. Ancak başta WTA yetkilileri olmak üzere kimse inanmadı. Son olarak ünlü tenisçi Serena Williams da meslektaşına destek verdi.
Çin tarafından ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "Bu, diplomatik bir konu değil. Olay hakkında bilgi sahibi değilim." ifadesini kullandı.
ÇİN DIŞİŞLERİ: BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ
Çin Dışişleri Bakanlığı, eski Başbakan Yardımcısı Cang Goali tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng Şuai'nin durumuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük olağan basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, "Bu, diplomatik bir konu değil. Olay hakkında bilgi sahibi değilim." ifadesini kullandı.
Bakanlık sözcüleri, Pıng'ın iki hafta önce sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgili de yorum yapmaktan kaçınmıştı. Çin hükümetini temsil eden Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi de konuyla ilgili bilgi vermedi.
"PING'IN KALEMİNDEN OLDUĞU" İDDİASIYLA MEKTUP YAYIMLANDI
35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu.
Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı.
Çin devlet kanalı CGTN, dün, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı.
Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verilmişti.
ÇİNLİ TENİSÇİNİN GÜVENDE OLMADIĞINA İLİŞKİN ŞÜPHELER ARTTI
Mektuba rağmen Pıng'ın tacize uğradığını iddia ettiği 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri arttırmıştı.
WTA Başkanı Simon, Birliğin aracılığıyla yaptığı açıklamada, mektubu 35 yaşındaki Çinli tenisçinin yazdığına inanmakta zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu mektup, onun nerede olduğuna veya güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin endişelerimin daha da artmasına yol açtı. Pıng Şuai, Çin hükümetinin eski en yüksek rütbedeki görevlilerinden birisi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek büyük bir cesaret örneği gösterdi. WTA ve dünyanın geri kalanı, onun güvende olduğuna ilişkin bağımsız ve doğrulanabilir kanıtlar bekliyor. Onunla iletişime geçmek için defalarca teşebbüste bulunmama rağmen başaramadım."
Pıng'nin özgürce konuşmasına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Simon, "Kadının sesi sansürlenmemeli veya kontrol altına alınmamalı. O sese kulak verilmeli ve saygı duyulmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.
SPORCULARDAN ÇİNLİ TENİSÇİYE DESTEK MESAJLARI
WTA, iddiaların şeffaf şekilde soruşturulmasını talep ederken Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınamıştı.
Peng Shuai'nin güvenlik koşullarının belirsizliği üzerine yaşanan olaylar karşında Sırp Novak Djokovic, Japon Naomi Osaka ve Fransız Nicolas Mahut, Çinli tenisçiye destek mesajları yollamıştı.
Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan ve o dönem dünya sıralamasının zirvesine çıkan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.
ABD'li tenisçi Serena Williams, Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli meslektaşı Peng Shuai için sessiz kalınamayacağını söyledi.
Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic ve Japon tenisçi Naomi Osaka'nın ardından kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams da Çinli meslektaşına destek verdi.
Serena Williams, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haberi duyduğunda yıkıldığını ve şok olduğunu belirterek, "İddialar soruşturulmalı. Buna sessiz kalamayız. Bu çok zor zamanlarda ona ve ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Umarım güvendedir ve bir an önce bulunur." ifadelerini kullandı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KANIT İSTEDİ
Birleşmiş Milletler (BM), Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin nerede ve nasıl olduğuna dair kanıt istedi.
BM İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Liz Throssell, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nerede olduğuna ve iyi olduğuna dair kanıta sahip olmak önemli. Cinsel saldırı iddialarının da tam şeffaflıkla soruşturulmasını istiyoruz." dedi.
Çin devlet kanalı CGTN, Peng Shuai'nin kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamış ancak Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon, "Bu mektup, onun nerede olduğuna veya güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin endişelerimin daha da artmasına yol açtı." açıklamasını yapmıştı.
Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.