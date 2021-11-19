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Giriş Tarihi: 19.11.2021 22:19

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı!

AA
Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu’ndan tarihi başarı!

Rusya'da düzenlenen Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda finallerde yarışmaya hak kazanan Fatih Arda İpçioğlu, tarihi bir başarı elde etti. Fatih Arda İpçioğlu, Dünya Kupası'nda finallere kalan ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli takım sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, Kış Dünya Kupası Elemeleri'nde 110.5 metrelik derecesiyle finallerde yarışmaya hak kazandı. Nizhny Tagil şehrinde organize edilen ve 19 ülkeden 72 sporcunun katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden Fatih Arda İpçioğlu, tarihimizde ilk kez Dünya Kupası finalinde yer alma başarısı gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Milli sporcu Fatih Arda da sosyal medya hesabından, "Kayakla atlama tarihimizde ilk kez Dünya Kupası Elemeleri'ni geçerek tarih yazmayı başardım." paylaşımı yaptı.

"TARİHİMİZDE İLK KEZ FİNALLERDE YER ALIYORUZ"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, milli sporcuyu tebrik ederek, "Sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu'nun elde etmiş olduğu başarı bizleri son derece gururlandırdı. Türkiye Kayak Federasyonu olarak ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi ilke edindik. Tarihimizde ilk kez Dünya Kupası'nda finallerde yer alıyoruz. Arda daha önce de olimpiyat kotası alarak önemli bir başarıya imza attı. Kendisini ve antrenörlerini bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Yarınki finalde de en iyi dereceyi alacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Arda İpçioğlu'nun 41. olduğu elemelerde mücadele eden diğer milli sporcu Muhammed İrfan Çintımar ise yarışmayı 83 metre atlayarak 68. sırada tamamladı.

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Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı!
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