Haber hattı

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Giriş Tarihi: 23.11.2021

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Korsan yayına 'hayır' de
TÜRK futbol kulüplerinin en önemli gelir kalemini naklen yayın gelirleri oluştururken, korsan yayınlar, futbol endüstrisini ve Türk futbolunun geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı da korsan yayının önüne geçmek amacıyla, Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışma yaparak TBMM'ye yeni torba yasa teklifinde bulundu. Ayrıca Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçların tamamında takımlar sahaya, "Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma" yazılı pankartla çıktı.

'İki maçımızı da kazanıp Türkiye'yi mutlu edeceğiz'
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçları öncesi dün medya gününde bir araya geldi. 25 Kasım'da Belarus, 28 Kasım'da da Büyük Britanya ile oynayacak 12 Dev Adam'ın başantrenörü Orhun Ene, "Kapasitemiz ortada. Bunları sahada göstermek için de konsantrasyona ihtiyacımız var. 2 maç zor geçecek. Bu 2 maçı atlatırsak grup 1.'liği için mücadele edeceğiz" dedi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "FIBA ve Euroleague arasında çıkan kavgalar nedeniyle oyuncular sıkıntı yaşıyor, takvimler üst üste denk geliyor. Buraya gelen oyuncularımıza bu nedenle teşekkür ediyorum. Belarus ve Britanya karşılaşmalarında başarılı sonuçlar elde etmek istiyoruz. İnşallah iki maçımızı da kazasız atlatıp Türkiye'yi mutlu edeceğiz. Hedefimiz Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmak" ifadesini kullandı.

RB Neymar Jr's Five sona erdi
BREZİLYALI yıldız Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ın Türkiye Finali heyecanı Ankara'da yaşandı. Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli'deki elemelerin ardından Türkiye'nin en iyi 6 amatör sokak futbolu takımı ve geçen yılın şehir finalisti olarak davet edilen (wildcard) üç takım dev finalde karşı karşıya geldi. Ankara Gençlik Parkı'nda oynanan maçlarda rakiplerine şans tanımayan San Marino, kupaya uzanmayı başardı ve Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

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