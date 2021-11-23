Haber hattı

Korsan yayına 'hayır' de
TÜRK futbol kulüplerinin en önemli gelir kalemini naklen yayın gelirleri oluştururken, korsan yayınlar, futbol endüstrisini ve Türk futbolunun geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Gençlik ve SporBakanlığı da korsan yayınınönüne geçmek amacıyla,Adalet Bakanlığı ile ortak birçalışma yaparak TBMM'yeyeni torba yasa teklifindebulundu. Ayrıca Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçların tamamında takımlar sahaya, "Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma" yazılı pankartla çıktı.
'İki maçımızı da kazanıpTürkiye'yi mutlu edeceğiz' A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçları öncesi dün medya gününde bir araya geldi. 25 Kasım'da Belarus, 28 Kasım'da da Büyük Britanya ile oynayacak 12 Dev Adam'ın başantrenörü Orhun Ene, "Kapasitemiz ortada. Bunlarısahada göstermek için dekonsantrasyona ihtiyacımızvar. 2 maç zor geçecek. Bu2 maçı atlatırsak grup 1.'liğiiçin mücadele edeceğiz" dedi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "FIBA ve Euroleague arasında çıkan kavgalar nedeniyle oyuncular sıkıntı yaşıyor, takvimler üst üste denk geliyor. Buraya gelenoyuncularımıza bu nedenleteşekkür ediyorum. Belarusve Britanya karşılaşmalarındabaşarılı sonuçlarelde etmek istiyoruz.İnşallahiki maçımızıda kazasız atlatıpTürkiye'yimutlu edeceğiz. Hedefimiz Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmak" ifadesini kullandı.
RB Neymar Jr's Five sona erdi
BREZİLYALI yıldız Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ın Türkiye Finali heyecanı Ankara'da yaşandı. Gaziantep, Sivas, Çanakkaleve Denizli'deki elemelerin ardından Türkiye'nin en iyi 6 amatör sokak futbolu takımı ve geçen yılın şehir finalisti olarak davet edilen (wildcard) üç takım dev finalde karşı karşıya geldi. Ankara Gençlik Parkı'nda oynanan maçlarda rakiplerine şans tanımayan SanMarino, kupaya uzanmayı başardı ve Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.