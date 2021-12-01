Haber turu

Bakan KasapoğluKatar'da açılışa katıldı
GENÇLIK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Arab Cup'ın açılış törenine katılmak ve Katar ile Bahreyn arasında dün oynanan açılış maçını takip etmek üzere Katar'a gitti. Kasapoğlu, Katar Gençlik ve Spor Bakanı Salah Bin Ghanim Al Ali ile de bir araya geldi. İki Bakan, bu görüşmedegençlik ve spor alanında 2022-2024 yıllarınıkapsayan iş birliği programı üzerindede fikir alışverişinde bulundu.
GERRARD VE GUARDİOLA A SPOR'DA İNGILTERE Premier Lig'de hafta içi maçlarında heyecan yine A Spor'da yaşanacak. Şampiyonluk yolunda zirve takibini sürdüren Pep Guardiola'nın Manchester City'si, yeni teknik direktörü Steven Gerrard ile yükselişe geçen Aston Villa'ya konuk olacak. 29 puanla ikinci sıradaki ManchesterCity ve Gerrard ile iki maçta 6 puanalan Villa'nın mücadelesi bugün saat23.15'te futbolseverlerle buluşacak.
TRABZON'UN ESKİ HOCASINEWTON BAŞAKŞEHİR'DE
TRABZONSPOR'UN eski teknik direktörü Eddie Newton, Medipol Başakşehir'le anlaştı. 49 yaşındaki İngiliz antrenör, turuncu-lacivertlilerde Strateji ve PlanlamaDirektörü olarak görev alacak. Newton'un, oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi, kiralık oyuncu departmanının takibi, altyapı ile A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi görevlerini üstleneceği açıklandı.