Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan'da tamamlandı. Suudi Arabistan GP'si büyük bir heyecana sahne olurken, unutulmaz olayların yaşandığı yarışı Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.
Hamilton ve Verstappen'in kıyasıya rekabeti Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zirveye ulaştı. Yarış boyunca sürekli karşı karşıya gelen ikili, son turlara kadar birincilik için yarıştı.
HAMİLTON ARKADAN ÇARPTI!
37. turda Mercedes pilotu Hamilton, Verstappen'e arkadan çarptı ve ön kanadını kırdı. Çarpışmanın ardından Hamilton, "Verstappen bana fren testi yaptı. Bu kesinlikle güvenli bir sürüş değil." ifadelerini kullandı.
43. turda Max Verstappen'e pist sınırlarını ihlal edip kendine avantaj sağladığı için beş saniye ceza verildi.
Lewis Hamilton, ön kanadı kırık bir şekilde Suudi Arabistan GP'nin en hızlı turunu atarak Max Verstappen'i geride bıraktı ve birinciliğe yerleşti. Verstappen ise yarışı ikinci sırada noktaladı.
Sezonun son yarışına Max Verstappen ve Lewis Hamilton 369.5 puanla eşit girecek.
"NEDEN FREN YAPTI ANLAMADIM"
Yarışın ardından konuşan Lewis Hamilton, "Uzun zamandır yarışıyorum. İnanılmaz derecede zordu. Mantıklı ve sert yarışmaya çalıştım. Yarışımı temiz tutmaya çalıştım. Gerçekten zordu. Takım olarak özellikle sezonun ikinci yarısında iyi iş ortaya koyduk. Ben gururluyum. Önümde niye o kadar sert fren yaptığını anlamadım ve çarptım. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım." ifadelerini kullandı.
CANLI PİLOTLAR PUAN DURUMU
Max Verstappen - 369.5 puan
Lewis Hamilton - 369.5 puan
CANLI TAKIMLAR PUAN DURUMU
Mercedes - 584.5
Red Bull - 559.5
Ferrari - 307.5