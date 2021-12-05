"NEDEN FREN YAPTI ANLAMADIM"

Yarışın ardından konuşan Lewis Hamilton, "Uzun zamandır yarışıyorum. İnanılmaz derecede zordu. Mantıklı ve sert yarışmaya çalıştım. Yarışımı temiz tutmaya çalıştım. Gerçekten zordu. Takım olarak özellikle sezonun ikinci yarısında iyi iş ortaya koyduk. Ben gururluyum. Önümde niye o kadar sert fren yaptığını anlamadım ve çarptım. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım." ifadelerini kullandı.