Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1'de unutulmaz yarış! Suudi Arabistan GP'yi Lewis Hamilton kazandı...
Giriş Tarihi: 5.12.2021 22:58 Son Güncelleme: 5.12.2021 23:03

Formula 1'de unutulmaz yarış! Suudi Arabistan GP'yi Lewis Hamilton kazandı...

Formula 1’de unutulmaz yarış! Suudi Arabistan GP’yi Lewis Hamilton kazandı...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde nefesler tutuldu. Büyük bir heyecana sahne olan yarışı Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Nefes kesen yarışta ikinci sırayı Verstappen aldı. Sezonun final yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sinde gerçekleştirilecek. Sezonun son yarışına Max Verstappen ve Lewis Hamilton 369.5 puanla eşit girecek.

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan'da tamamlandı. Suudi Arabistan GP'si büyük bir heyecana sahne olurken, unutulmaz olayların yaşandığı yarışı Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Hamilton ve Verstappen'in kıyasıya rekabeti Suudi Arabistan Grand Prix'sinde zirveye ulaştı. Yarış boyunca sürekli karşı karşıya gelen ikili, son turlara kadar birincilik için yarıştı.

HAMİLTON ARKADAN ÇARPTI!

37. turda Mercedes pilotu Hamilton, Verstappen'e arkadan çarptı ve ön kanadını kırdı. Çarpışmanın ardından Hamilton, "Verstappen bana fren testi yaptı. Bu kesinlikle güvenli bir sürüş değil." ifadelerini kullandı.

Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu

43. turda Max Verstappen'e pist sınırlarını ihlal edip kendine avantaj sağladığı için beş saniye ceza verildi.

Lewis Hamilton, ön kanadı kırık bir şekilde Suudi Arabistan GP'nin en hızlı turunu atarak Max Verstappen'i geride bıraktı ve birinciliğe yerleşti. Verstappen ise yarışı ikinci sırada noktaladı.

Sezonun son yarışına Max Verstappen ve Lewis Hamilton 369.5 puanla eşit girecek.

Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu

"NEDEN FREN YAPTI ANLAMADIM"

Yarışın ardından konuşan Lewis Hamilton, "Uzun zamandır yarışıyorum. İnanılmaz derecede zordu. Mantıklı ve sert yarışmaya çalıştım. Yarışımı temiz tutmaya çalıştım. Gerçekten zordu. Takım olarak özellikle sezonun ikinci yarısında iyi iş ortaya koyduk. Ben gururluyum. Önümde niye o kadar sert fren yaptığını anlamadım ve çarptım. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım." ifadelerini kullandı.

CANLI PİLOTLAR PUAN DURUMU

Max Verstappen - 369.5 puan
Lewis Hamilton - 369.5 puan

CANLI TAKIMLAR PUAN DURUMU

Mercedes - 584.5
Red Bull - 559.5
Ferrari - 307.5

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
Son dakika | Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimleri konuşturmuş!
İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Baba kız tartışması cinayetle bitti! Küfür ederek saldırınca...
Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!
Milli Eğitim Şûrası'nda bir ilk! Öğrencinin teklifi kabul edildi
Son dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte güncel Koronavirüs vaka haritası
Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda!
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'de unutulmaz yarış! Suudi Arabistan GP'yi Lewis Hamilton kazandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA