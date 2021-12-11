Aşkla çalışıp kendimle yarıştım

Havuzun ‘Hürrem Sultan’ı Ukrayna asıllı milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, SABAH Spor’a konuştu: Kısa mesafede yaptığım sonuçları uzun mesafeye taşımak için sabırsızlanıyorum. Paris Olimpiyatları'nda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Orası benim zirvem olacak. 6 yaşımdan beri yüzüyorum. Başarımın ana noktası inanmaktı. Her gün biraz daha iyi olmak için mücadele ettim. Başkalarını değil kendimi geçmeye çalıştım.
Ukrayna'daki iç savaş nedeniyle 8 yıl önce ülkesini terk etmek zorunda kalan Viktoria Zeynep Güneş'e Türkiye kucak açtı. Geldiği ilk günlerde, "Türk insanınınvatan ve bayrak sevgisibeni büyüledi" diyen başarılı sporcu, ülkemize yüzmede kısa kulvarda ilk Avrupa şampiyonluğunu getirip Türk bayrağını göndere çektirdi. Artık bizdenbiri olan 23 yaşındakihavuzun yenisultanı ZeynepGüneş, başarılarını,olimpiyat hedefinive Türkiye'dekiyaşamını SABAHSpor'a anlattı…
ALTIN NASİHAT BENİ BAŞARIYA GÖTÜRDÜ Rusya'da Avrupa Şampiyonası'ndaiki madalya kazananilk yüzücü unvanınıaldın. Duygularını alabilirmiyiz?
Başarıya giden yolculuğumerak ediyoruz...Madalyaya giden yol zordu.Beni destekleyen ailemeve antrenörlerime teşekkürediyorum. Rusya'da bireyselen iyi zamanımı yaptım. Bireyselzamanımı 3 saniye geliştirmekönemliydi. Başarımınana noktası ise sadecekendime gerçekten inanmaktı.Kariyerimde zorluk çektiğimgünlerde bile bunu nasıl yapacağımısorguluyordum. İçimdekihisle hedeflerimi ileriyekoyuyor ve oraya nasıl varacağımıgörüyordum. Bir keresindekoç bana dedi ki "Her günbiraz daha iyi ol, kendindeniyi ol, başkalarından değil.Her gün bir adım atarak hedeflediğinyerde olacaksın."Bu benim için altın bir nasihatoldu ve hep bunu uyguladım. Türkiye için, kendiniçin sırada neler var? Hangibaşarılar bizi bekliyor?
Hollanda'da UluslararasıYüzme Ligi'nde, Abu Dabi'deDünya Kısa Kulvar Şampiyonası'ndamücadele edeceğim.Bir kez daha TürkMilli Takımı ile yüzeceğimiçin çok heyecanlıyım. Bu başarılarınıolimpiyattagörebilecekmiyiz?
Gelecek yıluzun kulvar içinplanlarımız var. Hazırlanmakiçin uzunbir zamanımız olacak.Uzun kulvar için yüksekirtifa kampları, salon çalışmalarıyapmam gerek. Tabiiki kısa mesafede yaptığımsonuçları uzun mesafeyetaşımak için sabırsızlanıyorum.Paris Olimpiyatlarıbenim katılacağım3. olimpiyat olacak. En iyisiniorada yapacağım. Paris benimzirvem olacak.
ŞAMPİYON DOĞMUYORUZ ŞAMPİYON OLUYORUZ Çok disiplin isteyen bir sporyapıyorsun. Zorluklarındanbahseder misin? Pes etmeyidüşündüğün zamanlar oldu mu?
On iki ya da on üç yaşlarındaydım.Arkadaşlarım bir müzik grubununkonserine gidiyorlardı. Ben degitmek istedim ama konser akşamadoğruydu. Annem, "Vika, ertesigün sabah antrenmanın var.Orada olman lazım. Çok çalışıyorsun,her gün gidiyorsun.Antrenmanını kaçıramazsın"demişti. O zaman çok üzülmüştüm.Kendinizi fiziksel olarak zorlamanızgerektiğinde bazı eğlencelere katılamadığınıziçin üzülmeniz normal. Şimdibunu daha iyi anlıyorum.
05.30'DA UYANIP KARANLIKTA YÜRÜYORDUK Bu spora başlayacak gençlere nasıl tavsiyelerdebulunursun?
6 yaşındayken bu spora başladım. Çünküannem yüzme antrenörlüğü yapıyordu.Dürüst olmak gerekirse 6 yaşımdan 12yaşıma kadar büyük bir kariyer içinyüzme yaptığımın farkında değildim.Ukrayna'daki antrenörümün ilginçbir sistemi vardı. İdman 06.30'dabaşlardı ve her sabah yürümeyehazırlanmak için 05.30'dauyanıyordum. Kış ya dayaz fark etmez 06.00'dakaranlıkta, kar yağarkenyürüyordum.Gençlere başlangıçta kendilerini dinlemeleriniöneririm. Her gün yapmayı seveceğinizşeyleri bulun. Doğru motivasyon, doğrudüşünce ve yaşam tarzıyla başarılı olabilirlerama her şeyden önemlisi aşkla yapabileceklerimesleği bulsunlar.Ne iş yaptığınızı anlarsanız, nelerdenvazgeçtiğinizi ve ne için vazgeçtiğiniziayırt ederseniz, istediğiniz herşeyi yapabilirsiniz. Şampiyonolarak doğmuyoruz, şampiyonoluyoruz. Amaçlarınızaulaşmak için yaptığınızfedâkarlıklarla şampiyonoluyorsunuz.
TÜRKİYE ARTIK EVİM OLDU 2014'te Türkiye'ye gelirken başka ülkelerden de vatandaşlıkteklifi olmuştu. Türkiye'yi seçmende ne etkili oldu?
Ukrayna, Türkiye'ye çok yakın. İki saat uzaklıkta… Ayrıca Türkiye güzel bir ülke, güzel de bir iklimi var. Biraz sıcak bir yerde kalmak istedik. Türk halkı bence bu konuda şanslı. Yemekler ve taze meyveler harika. Bu sebepler bizim için çok önemliydi ve tabiii ki Türk Federasyonu ve Türk halkından temasta olduklarım bana karşı çok cana yakınlardı. Türkiye adına yarışmam için sabırsızlanıyorlardı. Ukrayna'yı zaman zaman özlüyorum. Ancak 8 yıl geçti ve Türkiye artık benim evim gibi oldu.
FENERBAHÇE'Yİ SEVİYORUM
İstanbul'da yaşarken rutinim boğaza gitmek ve kahve almaktı. At binerken de rahatlıyorum. Bunu yapmayı çok seviyorum.
İstanbul'un tarihi yerlerini geziyorum. Özellikle Kapalı Çarşı'yı seviyorum. Kadıköy'ün de değişik atmosferi var. En sevdiğim semtlerden biri Fenerbahçe. Çünkü İstanbul'a ilk gittiğimde orada kaldım.
BAKANLIK HAVUZ YAPTIRDI
2 yıl önce ailemin yanına Alanya'ya taşındım. Bir Ukraynalı olarak hava soğukken bile denize girebiliyorum. Geçen sene kasım ayı sonunda denize girdiğimi hatırlıyorum.
Alanya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 50 metrelik havuzumuz var. Hazırlanmak için gerekli tüm olanaklara sahibim.
REKOR ÜSTÜNE REKOR
Viktoria Zeynep Güneş, son olarak Hollanda'da gerçekleşen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 400 metre karışıkta 4.28.93'lük dereceyle daha önce kendisine ait 4.30.45'lik dereceyi tarihe gömerek Türkiye rekoru kırdı.
MADALYA CANAVARI
2014 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve Ay-Yıldızlı mayoyla şu ana kadar 10 altın, 3 gümüş, 5 bronz kazanan Viktoria Zeynep Güneş, 2024 Olimpiyatları'nda madalya alarak ilki başarmayı hedefliyor.