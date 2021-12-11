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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Aşkla çalışıp kendimle yarıştım

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Aşkla çalışıp kendimle yarıştım

Havuzun ‘Hürrem Sultan’ı Ukrayna asıllı milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, SABAH Spor’a konuştu: Kısa mesafede yaptığım sonuçları uzun mesafeye taşımak için sabırsızlanıyorum. Paris Olimpiyatları'nda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Orası benim zirvem olacak. 6 yaşımdan beri yüzüyorum. Başarımın ana noktası inanmaktı. Her gün biraz daha iyi olmak için mücadele ettim. Başkalarını değil kendimi geçmeye çalıştım.

Ukrayna'daki iç savaş nedeniyle 8 yıl önce ülkesini terk etmek zorunda kalan Viktoria Zeynep Güneş'e Türkiye kucak açtı. Geldiği ilk günlerde, "Türk insanının vatan ve bayrak sevgisi beni büyüledi" diyen başarılı sporcu, ülkemize yüzmede kısa kulvarda ilk Avrupa şampiyonluğunu getirip Türk bayrağını göndere çektirdi. Artık bizden biri olan 23 yaşındaki havuzun yeni sultanı Zeynep Güneş, başarılarını, olimpiyat hedefini ve Türkiye'deki yaşamını SABAH Spor'a anlattı…

ALTIN NASİHAT BENİ BAŞARIYA GÖTÜRDÜ
Rusya'da Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya kazanan ilk yüzücü unvanını aldın. Duygularını alabilir miyiz?
Başarıya giden yolculuğu merak ediyoruz... Madalyaya giden yol zordu. Beni destekleyen aileme ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Rusya'da bireysel en iyi zamanımı yaptım. Bireysel zamanımı 3 saniye geliştirmek önemliydi. Başarımın ana noktası ise sadece kendime gerçekten inanmaktı. Kariyerimde zorluk çektiğim günlerde bile bunu nasıl yapacağımı sorguluyordum. İçimdeki hisle hedeflerimi ileriye koyuyor ve oraya nasıl varacağımı görüyordum. Bir keresinde koç bana dedi ki "Her gün biraz daha iyi ol, kendinden iyi ol, başkalarından değil. Her gün bir adım atarak hedeflediğin yerde olacaksın." Bu benim için altın bir nasihat oldu ve hep bunu uyguladım.
Türkiye için, kendin için sırada neler var? Hangi başarılar bizi bekliyor?
Hollanda'da Uluslararası Yüzme Ligi'nde, Abu Dabi'de Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda mücadele edeceğim. Bir kez daha Türk Milli Takımı ile yüzeceğim için çok heyecanlıyım.
Bu başarılarını olimpiyatta görebilecek miyiz?
Gelecek yıl uzun kulvar için planlarımız var. Hazırlanmak için uzun bir zamanımız olacak. Uzun kulvar için yüksek irtifa kampları, salon çalışmaları yapmam gerek. Tabii ki kısa mesafede yaptığım sonuçları uzun mesafeye taşımak için sabırsızlanıyorum. Paris Olimpiyatları benim katılacağım 3. olimpiyat olacak. En iyisini orada yapacağım. Paris benim zirvem olacak.

ŞAMPİYON DOĞMUYORUZ ŞAMPİYON OLUYORUZ
Çok disiplin isteyen bir spor yapıyorsun. Zorluklarından bahseder misin? Pes etmeyi düşündüğün zamanlar oldu mu?
On iki ya da on üç yaşlarındaydım. Arkadaşlarım bir müzik grubunun konserine gidiyorlardı. Ben de gitmek istedim ama konser akşama doğruydu. Annem, "Vika, ertesi gün sabah antrenmanın var. Orada olman lazım. Çok çalışıyorsun, her gün gidiyorsun. Antrenmanını kaçıramazsın" demişti. O zaman çok üzülmüştüm. Kendinizi fiziksel olarak zorlamanız gerektiğinde bazı eğlencelere katılamadığınız için üzülmeniz normal. Şimdi bunu daha iyi anlıyorum.

05.30'DA UYANIP KARANLIKTA YÜRÜYORDUK
Bu spora başlayacak gençlere nasıl tavsiyelerde bulunursun?
6 yaşındayken bu spora başladım. Çünkü annem yüzme antrenörlüğü yapıyordu. Dürüst olmak gerekirse 6 yaşımdan 12 yaşıma kadar büyük bir kariyer için yüzme yaptığımın farkında değildim. Ukrayna'daki antrenörümün ilginç bir sistemi vardı. İdman 06.30'da başlardı ve her sabah yürümeye hazırlanmak için 05.30'da uyanıyordum. Kış ya da yaz fark etmez 06.00'da karanlıkta, kar yağarken yürüyordum. Gençlere başlangıçta kendilerini dinlemelerini öneririm. Her gün yapmayı seveceğiniz şeyleri bulun. Doğru motivasyon, doğru düşünce ve yaşam tarzıyla başarılı olabilirler ama her şeyden önemlisi aşkla yapabilecekleri mesleği bulsunlar. Ne iş yaptığınızı anlarsanız, nelerden vazgeçtiğinizi ve ne için vazgeçtiğinizi ayırt ederseniz, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Şampiyon olarak doğmuyoruz, şampiyon oluyoruz. Amaçlarınıza ulaşmak için yaptığınız fedâkarlıklarla şampiyon oluyorsunuz.

TÜRKİYE ARTIK EVİM OLDU
2014'te Türkiye'ye gelirken başka ülkelerden de vatandaşlık teklifi olmuştu. Türkiye'yi seçmende ne etkili oldu?
Ukrayna, Türkiye'ye çok yakın. İki saat uzaklıkta… Ayrıca Türkiye güzel bir ülke, güzel de bir iklimi var. Biraz sıcak bir yerde kalmak istedik. Türk halkı bence bu konuda şanslı. Yemekler ve taze meyveler harika. Bu sebepler bizim için çok önemliydi ve tabiii ki Türk Federasyonu ve Türk halkından temasta olduklarım bana karşı çok cana yakınlardı. Türkiye adına yarışmam için sabırsızlanıyorlardı. Ukrayna'yı zaman zaman özlüyorum. Ancak 8 yıl geçti ve Türkiye artık benim evim gibi oldu.

FENERBAHÇE'Yİ SEVİYORUM
İstanbul'da yaşarken rutinim boğaza gitmek ve kahve almaktı. At binerken de rahatlıyorum. Bunu yapmayı çok seviyorum.
İstanbul'un tarihi yerlerini geziyorum. Özellikle Kapalı Çarşı'yı seviyorum. Kadıköy'ün de değişik atmosferi var. En sevdiğim semtlerden biri Fenerbahçe. Çünkü İstanbul'a ilk gittiğimde orada kaldım.

BAKANLIK HAVUZ YAPTIRDI
2 yıl önce ailemin yanına Alanya'ya taşındım. Bir Ukraynalı olarak hava soğukken bile denize girebiliyorum. Geçen sene kasım ayı sonunda denize girdiğimi hatırlıyorum.
Alanya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 50 metrelik havuzumuz var. Hazırlanmak için gerekli tüm olanaklara sahibim.

REKOR ÜSTÜNE REKOR
Viktoria Zeynep Güneş, son olarak Hollanda'da gerçekleşen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 400 metre karışıkta 4.28.93'lük dereceyle daha önce kendisine ait 4.30.45'lik dereceyi tarihe gömerek Türkiye rekoru kırdı.

MADALYA CANAVARI
2014 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve Ay-Yıldızlı mayoyla şu ana kadar 10 altın, 3 gümüş, 5 bronz kazanan Viktoria Zeynep Güneş, 2024 Olimpiyatları'nda madalya alarak ilki başarmayı hedefliyor.

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Aşkla çalışıp kendimle yarıştım
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