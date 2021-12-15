F1 pilotu Lewis Hamilton, şövalyelik nişanını törenle aldı

"Sir" unvanı kazanan 36 yaşındaki Hamilton, motor sporlarındaki başarıları ve katkılarından dolayı bu nişana layık görüldü. Formula 1'de 7 kez şampiyon olan Hamilton, organizasyonda 103'er kezle en çok yarış ve en çok pole pozisyonu kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor.

Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü. Büyük Britanyalı pilot, Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu.