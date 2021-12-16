Milli yüzücü Deniz Şevin Şentuna dünya şampiyonu oldu!

Şampiyonayı yerinde takip eden Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımız Fransa'da tarih yazıyor, 4x50 metre serbest, 4x50 metre karışık ve 4x100 metre bayrak yarışlarında bir ilki başararak, bu alanda ülkemize üç bronz madalya kazandırdılar. Şampiyonanın ilk gününden bu yana 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 14 madalyayı ülkemize kazandırdık. Özel sporcularımız para yüzme milli takımız ilk defa bir VİRTÜS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 14 madalya ile yeni bir rekora imza attılar." diye konuştu.