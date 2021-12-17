Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda VakıfBank, Fenerbahçe’nin rakibi oldu!

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Haak ve Gabri ile etkili olan VakıfBank, teknik molasına 12-9 önde girdiği seti, 25-18 kazandı. VakıfBank, ikinci sette de üstün oyununu devam ettirdi ve teknik molasına 12-6 önde girdiği seti, 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti.

Teknik molasını 12-8 önde geçtiği seti 25-18 alan VakıfBank, başından sonuna üstün oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak B Grubunu lider tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.