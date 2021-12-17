Patrick Berg’den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber!

BERG İLE FRANSA EKİBİ LENS ANLAŞMAYA VARDI

Fransa ekibi Lens, Patrick Berg'in transferi için Bodø/Glimt ile her konuda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Berg, bu sezon 13 maçta 4 gol ve 3 asist katkısı yaptı.