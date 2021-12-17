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Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:10 Son Güncelleme: 17.12.2021 11:20

Patrick Berg'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Patrick Berg’den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber!

Norveçli oyuncu Patrick Berg'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber... Adı G.Saray ve F.Bahçe ile anılan Norveçli oyuncu Patrick Berg, Fransa yolcusu oldu. 24 yaşındaki Berg, Fransa ekibi Lens ile anlaşmaya vardı.

Yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını devam ettiren Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber geldi... Avrupa basınında çıkan haberlere göre Norveçli oyuncu Patrick Berg, Fransa yolcusu.

OYUNCU FRANSA YOLCUSU

Norveç ekibi Bodo/Glimt'te forma giyen 24 yaşındaki Patrick Berg'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, oyuncuyu yakından takip ediyordu. Oyuncunun Fransa'ya transfer olduğu yazıldı.

BERG İLE FRANSA EKİBİ LENS ANLAŞMAYA VARDI

Fransa ekibi Lens, Patrick Berg'in transferi için Bodø/Glimt ile her konuda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Berg, bu sezon 13 maçta 4 gol ve 3 asist katkısı yaptı.

PATRİCK BERG KİMDİR?

Altyapıdan itibaren Bodo/Glimt takımında oynayan Patrick Berg, aynı zamanda takımın da kaptanı. Genç oyuncu Norveç milli takımı ile de 9 maça çıktı.

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Patrick Berg'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber!
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