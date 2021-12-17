Patrick Berg’den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber!

Yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını devam ettiren Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber geldi... Avrupa basınında çıkan haberlere göre Norveçli oyuncu Patrick Berg, Fransa yolcusu.
OYUNCU FRANSA YOLCUSU
Norveç ekibi Bodo/Glimt'te forma giyen 24 yaşındaki Patrick Berg'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, oyuncuyu yakından takip ediyordu. Oyuncunun Fransa'ya transfer olduğu yazıldı.
BERG İLE FRANSA EKİBİ LENS ANLAŞMAYA VARDI
Fransa ekibi Lens, Patrick Berg'in transferi için Bodø/Glimt ile her konuda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Berg, bu sezon 13 maçta 4 gol ve 3 asist katkısı yaptı.
PATRİCK BERG KİMDİR?
Altyapıdan itibaren Bodo/Glimt takımında oynayan Patrick Berg, aynı zamanda takımın da kaptanı. Genç oyuncu Norveç milli takımı ile de 9 maça çıktı.