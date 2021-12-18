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Giriş Tarihi: 18.12.2021 14:29

İrem Yaman tekvandoyu bıraktığını açıkladı

AA
İrem Yaman tekvandoyu bıraktığını açıkladı

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu İrem Yaman, aktif tekvando kariyerine son verdiğini duyurdu. İrem Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şeyin bir sonu olduğu gibi şimdi de veda etme vakti beni ben yapan sporuma" ifadesini kullandı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu İrem Yaman, aktif tekvando kariyerine son verdiğini duyurdu. "16 yıl önce küçük bir kız çocuğunun hayaliyle başladı her şey." diyen 26 yaşındaki İrem Yaman, şunları kaydetti:

"İl müsabakamda şampiyonluğu yaşadım ve inandım da dünya şampiyonu olacağıma. Sonra zor geçen 10 yıl. Sürekli yenildim, ağladım, üzüldüm, çok kilo verdim, ailemi görmedim, yaşıtlarımın yaptığı her şeyin yerine tekvandoyu koydum. Asla pes etmedim. Çünkü biliyordum bu kadar fedakarlığın sonunda kazanan ben olacaktım ve kazandım. Herkese her şeye rağmen azmettim ve kazandım. Her güzel şeyin bir sonu olduğunu bilerek tadını çıkardım kariyerimdeki her anın. Her şeyin bir sonu olduğu gibi şimdi de veda etme vakti beni ben yapan sporuma. Teşekkür edeceğim birçok insan var ama en çok teşekkür aileme, canım antrenörüm biricik babama. Bu zorlu yolda yanımda olan ve beni sonsuz destekleyen sizlere."

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İrem Yaman tekvandoyu bıraktığını açıkladı
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